Ce qu’il ne fallait pas manquer ce week-end : Xiaomi, Apple, Tesla et OVHCloud

L'actualité a été relativement importante ce week-end. C'est l'heure du rattrapage et nous vous proposons ici de retrouver ce que vous avez manqué pour bien commencer la semaine.

Xiaomi sort de la liste noire américaine

Les Américains vont pouvoir de nouveau acheter des titres Xiaomi cotés en bourse. Ce vendredi 12 mars 2021, le tribunal américain a estimé qu’il était injuste d’identifier Xiaomi comme une entreprise militaire et, plus précisément, une Communist Chinese military company (CCMC).

Xiaomi en a profité pour réaffirmer qu’il était un groupe coté en bourse et géré de manière indépendante, mais surtout que leur mission était de proposer des produits électroniques grand public uniquement à usage civil et commercial.

Pour aller plus loin

Finie la liste noire : les autorités judiciaires américaines donnent raison à Xiaomi

L’HomePod disparaît, mais pas l’HomePod mini

Apple a décidé de signer la retraite de son HomePod. Une fin de carrière après quatre ans de bons et loyaux services. Pour le moment, l’HomePod mini sera la seule enceinte connectée d’Apple. Il est fort à parier que les ventes n’étaient pas au niveau souhaité, son prix au-dessus des 300 euros semblant être un frein important. Notons également que le HomePod n’est pas compatible Thread, un nouveau standard qui permet de plus facilement rendre compatible les objets connectés entre eux ainsi qu’avec diverses plateformes.

Pour aller plus loin

Fin de carrière pour l’HomePod original, Apple se concentre sur le Mini

OVHCloud continue son investigation et communique avec ses clients

Après le terrible incendie dont ont été victimes les serveurs de Strasbourg, OVHCloud continue ses investigations. Et pendant que certains tentent de profiter de la situation pour communiquer, l’entreprise donne un premier aperçu de la disponibilité de vos sauvegardes en fonction des offres. Un site web a été mis en place pour l’occasion, avec des précisions sur le planning de remise en marche des centres de données, mais aussi de l’état des sauvegardes.

Deux ans avec une Model 3 : le témoignage d’un utilisateur Tesla

Nous avons publié un gros dossier d’un utilisateur de Model 3 qui fournit des informations précieuses à tous ceux qui réfléchissent à investir dans une Tesla et plus globalement dans une voiture connectée. On y aborde les tracas du quotidien, les entretiens, la préparation de long trajet, le vieillissement de ces voitures… Bonne lecture !