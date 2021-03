Incendie OVH : la revendication d’un groupuscule anti-5G, une mauvaise blague

Vous avez vu passer une lettre d'un groupuscule anti 5G partagée sur les réseaux sociaux ? C'est une mauvaise blague de personnes peu scrupuleuses qui profitent de la situation. Malheureusement, des médias ont partagé cette lettre sans aucun recul.

Une des catastrophes industrielles qui marquera l’année 2021 en Europe est l’incendie dans un centre de données d’OVHCloud. Un des quatre datacenters a été entièrement détruit, il s’agit du datacenter SBG2. Un deuxième, le SBG1, a été partiellement détruit. L’électricité a été coupée dans les deux autres centres de données, le SBG3 et SBG4.

OVHCloud prévoit une remise en route d’ici le 21 mars des centres de données SBG3 et SBG4, tandis que les deux plus touchés sont actuellement nettoyés pour évaluer les dégâts. Comme nous le précisions hier, la cause de l’incendie n’est pas connue mais il y a un suspect. OVHCloud étudie actuellement les images de près de 300 caméras de sécurité pour comprendre ce qu’il s’est passé et effectuer des correctifs sur ses datacenters qui partagent le même fonctionnement.

Si vous avez vos données qui étaient stockées dans un des datacenters touchés, vous pouvez désormais avoir un peu de précisions sur la disponibilité d’une potentielle sauvegarde. OVHCloud communique de plus en plus de détails en fonction des différentes offres et des différents centre de données où étaient stockées vos données. Une page internet permettre de visualiser cette avancée, elle est en cours de déploiement.

