Android qui plante, Free qui devient « Pro » et les OnePlus 9 qui sont là – Tech’spresso

Vous avez raté l'actualité hier ? Le Tech'spresso du jour vous permet de rattraper l'essentiel du mardi 23 mars 2021 : les apps Android ont quelques soucis, Free lance son offre Pro, la Nintendo Switch 4K se précise et les OnePlus 9 sont lancés.

Pourquoi certaines applications Android plantent et comment corriger ce problème

Google a récemment connu un gros problème sur Android qui a touché beaucoup d’utilisateurs, se retrouvant face à de nombreuses applications qui plantaient sans raison. Si c’est votre cas, on vous explique comment remédier au problème avec deux correctifs à utiliser rapidement.

Free annonce son offre Pro pour 49,99 euros par mois

Conférence surprise et annonce qui ne l’était pas tant que cela tant elle était murmurée. Free a enfin dégainé son offre à destination des professionnelles. Voici Free Pro qui intègre une box 100 % fibre optique 10G EPON avec modèle 4G et un forfait mobile 4G/5G. Le tout pour 49,99 euros HT chaque mois et sans engagement (39,99 euros la première année).

La Nintendo Switch 4K fait encore parler d’elle, avec un prix possible

Elle n’est qu’à l’état de rumeur, mais une rumeur qui grossit de semaine en semaine. Les contours de la prochaine Nintendo Switch ne cessent de se dessiner et l’on commence à savoir ce qu’elle aura dans le ventre. Selon Bloomberg, ce nouveau modèle « Pro » possiblement attendu pour la fin d’année pourrait compter sur le DLSS de Nvidia pour améliorer l’affichage pour avoir de la 4K UHD. Un nouveau processeur et un écran Oled seraient bien de la partie.

Notre test du jour : OnePlus 9 Pro

Ce mardi, c’était au tour de OnePlus de présenter ses nouveaux venus. Et la firme de Shenzhen a sorti l’artillerie lourde avec les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, mais aussi une montre connectée baptisée OnePlus Watch. Nous avons pu tester le nouveau OnePlus 9 Pro qui s’offre un partenariat photo avec le spécialiste Hasselblad. En plus de la lecture de notre test du OnePlus 9 Pro, nous vous en proposons aussi une version vidéo pour deux fois plus de plaisir dans la découverte.

