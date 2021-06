Nouveautés de Windows 11, rapprochement de OnePlus et Oppo et nouveautés d’Android Auto – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 16 juin : la fuite de Windows 11, le rapprochement entre OnePlus et Oppo et des nouveautés pour Android Auto. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Windows 11 : notre tour des nouveautés en images et vidéos

Ce mardi soir, une fuite a permis de découvrir la nouvelle version de Windows, Windows 11, à quelques jours de son annonce officielle. Nous avons pu installer cette mise à jour et découvrir les nouveautés de son interface graphique ainsi que les nouvelles fonctionnalités. La principale nouveauté est à découvrir dans le nouveau menu Démarrer, qui peut désormais être centré en bas de l’écran et qui ne contient plus de tuiles. Le thème sombre aussi a été revu, tout comme la recherche et le logo Windows.

C’est officiel, OnePlus devient encore plus dépendant d’Oppo

Depuis un an, on sentait un rapprochement entre OnePlus et Oppo. Il a finalement été confirmé ce mercredi par Pete Lau, l’un des cofondateurs de OnePlus, qui dirige désormais OPLUS, un regroupement des deux marques. L’idée derrière ce rapprochement, tel que décrit par le dirigeant, est de partager les ressources des deux marques et de rapprocher leurs équipes. Malgré ce rapprochement, Pete Lau se veut rassurant et indique que les deux marques continueront à exister conjointement, du moins sur le papier.

Android Auto vous facilite désormais la vie pour lire et envoyer des messages

Google a dévoilé nombre de nouveautés à venir pour Android et Google Messages, mais également pour Android Auto, son système d’exploitation embarqué dans les véhicules. La principale nouveauté était attendue de longue date par les utilisateurs, puisqu’elle va permettre d‘accéder, directement depuis l’écran d’accueil d’Android Auto, aux applications de messagerie. C’est le cas notamment de WhatsApp ou de Google Messages, mais également de Telegram, Signal ou Messenger, désormais plus accessibles.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid