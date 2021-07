Panne chez Free, photos éphémères sur WhatsApp et nouveau Microsoft Store – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 30 juin : une nouvelle panne chez Free, les photos éphémères arrivent sur WhatsApp et le Microsoft Store s'étoffe pour préparer Windows 11. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Panne d’internet chez Free : si c’est très lent actuellement, vous n’êtes pas les seuls

Après la panne sur le réseau fixe de Free ce mardi, ce sont de nouveaux soucis qu’ont connus les abonnés ce mercredi. En début d’après-midi, les signalements d’internautes se sont multipliés avant de revenir finalement à la normale quelques heures plus tard. Le fournisseur d’accès Internet du groupe Iliad n’a cependant pas communiqué sur cette nouvelle panne, localisée essentiellement à Paris et dans le nord de la France.

WhatsApp : comment envoyer une photo ou vidéo à visionnage unique

WhatsApp a lancé une nouvelle fonctionnalité pour le partage d’images et de vidéos. Comme sur Snapchat, il est en effet désormais possible de partager des fichiers éphémères. Alors que WhatsApp est déjà connu pour le chiffrement de messages et des fichiers transférés, cette sécurisation se renforce en permettant l’envoi de photos ou de vidéo à visionnage unique. Une fois le fichier ouvert par votre interlocuteur, il ne pourra plus l’ouvrir à nouveau. Attention néanmoins, cette fonction n’empêche pas les captures d’écran.

Windows 11 : le nouveau Microsoft Store commence à recevoir des applications populaires

Avec l’arrivée de Windows 11, l’une des principales nouveautés annoncées par Microsoft est l’extension de sa boutique d’applications, le Microsoft Store. Il pourra désormais abriter tous les logiciels, et non plus seulement les applications UWP. Depuis cette annonce, d’importants éditeurs ont déjà décidé de porter leurs logiciels. C’est le cas notamment d’OBS Studio ou de WinZIP, désormais disponibles sur le Microsoft Store.

