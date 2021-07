La nouvelle Nintendo Switch (pas 4K), Free Flex est là et Windows 10 reste mis à jour – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 6 juillet. La nouvelle Nintendo Switch est enfin officielle, Free lance une nouvelle offre pour bouger le marché et Microsoft n'oublie pas Windows 10. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

La nouvelle Nintendo Switch est officielle

La Nintendo Switch OLED est bel et bien réelle. Cette nouvelle déclinaison de la console hybride n’apporte finalement pas la définition 4K en mode dock, mais tout de même un meilleur affichage, un port Ethernet sur la station d’accueil et plus de stockage.

Free Flex, l’offre de smartphones en location ou à l’achat sans surcoût

Free lance une nouvelle offre pour acheter un smartphone en étalant son prix sans frais sur 24 mois. Free Flex promet de venir bouleverser le marché des opérateurs en proposant son alternativement aux offres subventionnées et en dissociant notamment le forfait de l’offre smartphone.

Windows 10 21H2 : la prochaine mise à jour se dévoile

Depuis la fin du mois de juin, tous les regards sont rivés vers Windows 11, le nouveau système d’exploitation de Microsoft. Mais la firme ne va pas abandonner Windows 10 qui va continuer sa vie jusqu’en 2025. Une mise à jour est d’ailleurs en préparation pour la fin de l’année. Windows 21H2 devrait sortir en même temps que Windows 11 et avoir quelques nouveautés, en particulier pour les entreprises.