WhatsApp, Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro et la fin d’Android Jelly Bean – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 9 juillet : WhatsApp devrait vous permettre d'envoyer des photos en qualité maximale plus simplement, les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro font l'objet d'une grosse fuite et Android Jelly Bean est abandonné.

WhatsApp va vous permettre de choisir la qualité de vos photos envoyées

WhatsApp travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra de choisir la qualité d’une photo envoyée à vos amis. L’idée est simple : soit vous laissez le service gérer la compression de manière automatique, soit vous optez pour la meilleure qualité (il faut jusqu’ici passer par « Document »), soit vous sauvegardez vos données avec une compression plus poussée.

Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro : les caractéristiques définitives dévoilées par un leaker

Jon Prosser, qui n’a pas toujours vu juste dans ses prédictions, croit connaître la fiche technique définitive des Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Son dernier leak avait été concluant : on peut donc penser que celui-ci soit relativement fiable. Par exemple, le Pixel 6 aurait le droit à un écran AMOLED de 6,5 pouces, un module photo de 50 + 12 mégapixels ou encore une batterie de 4614 mAh.

Fin de partie pour Android Jelly Bean : Google Play lui coupe le support

Android Jelly Bean, c’est terminé. L’ancienne version d’Android lancée en juin 2012 est officiellement et définitivement laissée sur le côté de la route par Google. Elle ne profitera ainsi plus du support pour les services Google Play.