Netflix avec publicités : la liste des films et séries non disponibles

Si vous souhaitiez faire quelques économies en souscrivant à l'offre la moins chère de Netflix, comprenant de la publicité, il faut savoir une chose importante : plusieurs films et séries manquent à l'appel sur l'abonnement Essentiel avec pub de Netflix.

Il y a quelques jours, l’abonnement Netflix Essentiel avec pub est sorti sur la plateforme de SVoD. Une offre à 5,99 euros par mois, moins chère que les autres abonnements Netflix, mais qui affiche de la publicité à chaque heure de visionnage. Comme prévu, des contenus ne sont pas disponibles, voici lesquels. Précisons qu’il s’agit d’une liste non exhaustive.

Les films et séries qui ne sont pas disponibles avec Netflix Essentiel avec pub

Les séries absentes

Arrested Development

House of Cards

Peaky Blinders

The Last Kingdom

The Sinner

Good Girls

The Good Place

Reine du Sud

Marlon

Uncoupled

Les films absents

Oblivion

Robin des Bois

Wanted

The Mist

Nous tâcherons de mettre à jour cette liste le cas échéant.

L’explication de Netflix

Le service de SVoD explique sur la page de l’offre Essentiel avec pub que « certains films et séries sont exclus de cette offre en raison de restrictions de licence ». S’ils s’affichent bien sur l’interface de l’application, « ces titres apparaissent avec une icône de cadenas lorsque vous effectuez une recherche ou que vous parcourez Netflix ». Seul moyen de les débloquer : souscrire à une offre plus chère, comme l’abonnement Essentiel (sans publicités), à 8,99 euros par mois.

Le magazine Variety, qui a répertorié les contenus indisponibles, rappelle que Netflix avait déjà annoncé que 5 à 10 % des contenus (selon les pays) ne seraient pas disponibles avec cet abonnement à cause de ces restrictions. Malheureusement, Netflix n’indique pas dans une liste quels sont les films et séries qui ne sont pas compris dans sa nouvelle formule. Le directeur d’exploitation de Netflix, Greg Peters, a déclaré à Variety s’efforcer de réduire le nombre de contenus non disponibles sur l’abonnement Essentiel avec pub.

Beaucoup de changements sont en cours sur la plateforme, qui avait été mise en difficulté après une baisse du nombre d’abonnés. Pour se battre contre ça, Netflix se prépare à se lancer dans le cloud gaming et va lutter contre le partage de mot de passe l’année prochaine, en lançant le transfert de profil en parallèle.

