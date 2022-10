Comment Netflix a prévu de lutter contre le partage de mot de passe dès 2023

Vous partagez votre mot de passe Netflix avec des personnes qui ne font pas partie de votre foyer ? Cela va changer en 2023.

Après l’annonce de résultats encourageants, dont 2 millions d’abonnés en plus, Netflix a clarifié sa stratégie autour du partage de compte.

Comment fonctionnera le partage de compte en 2023 ?

Au mois de mars, Netflix a lancé une expérimentation dans quelques pays pour rendre le partage de compte payant, et ensuite une autre expérimentation pour pouvoir ajouter des foyers à son abonnement pour quelques dollars par mois.

Après avoir annoncé des résultats prometteurs concernant le troisième trimestre 2022, Netflix a annoncé que cette nouvelle option sera déployée dans le monde entier en 2023. Son objectif : monétiser le partage de compte.

Concrètement, Netflix veut faciliter le partage de compte avec votre famille ou vos amis qui ne vivent pas avec vous en créant des « sous-comptes » ou des « membres supplémentaires ». Chaque sous-compte obtiendrait ainsi un identifiant, un profil et des recommandations personnalisées. Évidemment, cette option sera payante et sera proposée si Netflix détecte que plusieurs « foyers » utilisent le même compte Netflix.

La stratégie décrite ici est semblable aux tests que Netflix a lancés en Amérique latine qui ont obligé les abonnés à payer 2,99 dollars supplémentaires pour chaque accès supplémentaire sur l’abonnement Netflix. D’ailleurs, Netflix a déclaré cette semaine que vous pourrez également transférer vos profils vers de nouveaux comptes, ce qui permettrait aux personnes qui partagent des comptes de récupérer leurs contenus et historiques avec un nouvel identifiant.

En plus de la limitation du partage de mot de passe, Netflix cherche aussi à revoir son modèle jusqu’à intégrer de la publicité dans une nouvelle offre. L’offre Essentiel avec pub sera disponible 5,99 euros par mois pour voir des publicités de 15 à 30 secondes s’afficher avant et pendant vos séries et films. Avec cette offre, vous perdrez, au passage, de nombreuses options dont la possibilité de télécharger vos séries et vos films.