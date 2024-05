Le problème numéro un d’Android sera réglé par l’intelligence artificielle de Google

La sécurité et Android, c'est un sujet qui fâche. Heureusement, Google a quelques astuces dans sa manche, et notamment une qui devrait faire la différence : l'intelligence artificielle.

Android, c’est le système d’exploitation le plus utilisé au monde, mais il a souvent mauvaise presse en matière de sécurité. Pourtant, Google travaille dur pour améliorer la protection de ses utilisateurs, et la dernière édition de la Google I/O nous a réservé quelques nouveautés.

Déjà, les règles basiques

Pour protéger ton smartphone Android, la première chose à faire, c’est de suivre quelques règles de base.

Tout d’abord, assurez-vous de toujours, si possible, télécharger tes applications depuis le Play Store, car Google y effectue des contrôles de sécurité réguliers. Évitez aussi de cliquer sur des liens suspects ou d’ouvrir des pièces jointes provenant de personnes que tu ne connais pas.

Enfin, n’hésitez pas à activer les mises à jour automatiques du système et des applications, car elles contiennent souvent des correctifs de sécurité. Bref, c’est basique, mais loin d’être clair pour le monde.

Play Protect, un ange gardien

Mais la meilleure protection pour votre smartphone Android, c’est peut-être Play Protect, une fonctionnalité intégrée au Play Store qui agit comme un véritable ange gardien.

Elle permet de déployer des correctifs de sécurité à la volée, de vérifier les applications téléchargées et installées, et même d’analyser le comportement des applications pour détecter d’éventuelles menaces. Et le meilleur dans tout ça, c’est que vous n’avez rien à faire : Play Protect est actif en arrière-plan et vous protège en permanence.

L’IA + Play Protect

Et ça tombe bien, car Google a annoncé lors de la Google I/O 2024 que Play Protect allait bénéficier d’une mise à jour majeure grâce à l’intelligence artificielle.

Pour éviter que votre smartphone ne soit compromis, Google utilisera l’IA de votre appareil pour effectuer une détection des menaces en direct.

Play Protect analysera les demandes d’autorisation sensibles ou les interactions avec d’autres applications, et s’il détecte un comportement suspect, il enverra l’application pour examen et vous en informera.

Cette analyse sera effectuée via Private Compute Core (PCC), une infrastructure de confidentialité intégrée à Android qui préserve la confidentialité des données. PCC est un environnement de traitement sécurisé et isolé au sein d’Android, ce qui signifie que vos données ne quitteront jamais votre appareil et que vous pourrez bénéficier de la puissance de l’IA en toute sécurité.

L’analyse et l’apprentissage en local permettent à Google de former des modèles ML sans collecte de données centralisée, en exécutant les calculs d’analyse des données brutes localement sur les appareils des utilisateurs.

Cerise sur le gâteau, cette fonctionnalité ne sera pas réservée aux seuls smartphones Google. Dave Kleidermacher, vice-président de l’ingénierie, de la sécurité et de la confidentialité chez Android, a confirmé que cette fonction atteindra les Pixel et les smartphones et tablettes d’autres fabricants.

Ce nouveau service de Google va rassurer les utilisateurs d’Android lorsqu’ils téléchargent des applications sur Google Play, même si on préférerait éviter les logiciels malveillants dès le départ. Mais, il y aura toujours des applications qui passeront les mailles du filet. Sur iOS, aussi…