Google répond au nouveau générateur d’emoji d’Apple

Apple fait fort avec Apple Intelligence et ses possibilités de personnalisation. Les émojis n'y échappent pas avec la possibilité de les créer de toutes pièces. Une fonctionnalité que l'on pourrait également retrouver chez Google.

iOS 18 s’est montré au public en juin 2024 avec en tête d’affiche Apple Intelligence. Parmi ses fonctionnalités, on a découvert Genmoji, des émojis créés par intelligence artificielle. Une fonctionnalité qui a fait réagir son concurrent Google dont on a repéré les premières traces d’une fonctionnalité similaire pour le Pixel 9.

L’IA pour plus d’émotions

Les émojis font aujourd’hui partie de notre vocabulaire. Véritable ponctuation orthographique, on peut toutefois se retrouver pris de court et utiliser un émoji par défaut. Une situation qui pourrait être de l’histoire ancienne. Du côté d’Apple, les Genmojis fonctionne à la manière de Dall-E : on crée son image en la décrivant ou bien, on la fabrique à partir de photos. Google serait en cours de développement d’une fonction identique d’après Android Authority.

En explorant le code de la bêta d’Android 15, Android Authority serait tombé sur des lignes de code suggérant que Google travaillerait sur une fonctionnalité nommée Creative Assistant. La fonctionnalité, bien que présente, ne peut pour le moment pas être expérimentée. Android Authority suggère que cette fonctionnalité pourrait permettre aux utilisateurs d’utiliser une fonction « remixer » des autocollants en utilisant l’IA générative. Si les informations suggèrent que la fonctionnalité tournerait sur le Pixel 9, rien ne garanti que la fonctionnalité sera étendue à l’ensemble de la gamme Pixel. Difficile également de savoir si cette fonctionnalité fonctionnera localement ou bien à travers un système en cloud.

Ce n’est pas la première fois que Google s’essaie à la personnalisation des émojis. En 2020, Google Gboard se dotait d’une fonctionnalité Emojis Kitchen. L’application permet de mixer deux émojis pour en créer un nouveau. Creative Assistant semble être la suite naturelle de cette fonctionnalité de personnalisation sur Android. On ne peut que se réjouir de l’arrivée d’une fonctionnalité comme celle-ci, promettant plus de personnalisation et de représentations.