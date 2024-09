Bientôt des nouvelles augmentations de prix pour YouTube Premium ?

Dans plusieurs pays d’Europe, Google a encore augmenté le prix de l’abonnement YouTube Premium. Si la France ne semble pas encore touchée, ses voisins le sont quasiment tous.

Source : Frandroid

La machine ne s’arrête plus. Alors que les prix de nombreux services de streaming n’arrêtent pas d’augmenter ces derniers mois, Google suit la tendance avec son abonnement YouTube Premium. Comme l’a remarqué Android Authority, le tarif pour YouTube Premium vient encore de prendre quelques euros dans de nombreux pays européens.

En Irlande, aux Pays-Bas, en Italie et en Belgique, l’abonnement individuel à YouTube Premium est en effet passé de 11,99 € à 13,99 € ces derniers jours. L’augmentation de prix est plus salée pour l’abonnement famille qui passe de 17,99 € à 25,99 € dans ces mêmes pays. Et c’est sans même parler de celles et ceux qui ont souscrit à YouTube Premium via l’App Store d’Apple. Dans ces cas-là, l’augmentation tarifaire frôle parfois les 60 % en raison de la « taxe Apple ».

La France épargnée… Pour combien de temps ?

La France ne semble pas encore touchée par ces augmentations de tarifs. Au moment de l’écriture de ces lignes, les prix sont les mêmes qu’il y a quelques mois. Mais il faut dire que l’hexagone payait déjà plus cher que ses voisins depuis quelque temps. L’abonnement individuel était déjà à 12,99 € et le familial à 23,99 € en France.

Source : Frandroid

Avec cette nouvelle vague d’augmentations des prix, la France récupère une position un peu plus enviable puisque l’abonnement y est désormais 1 à 2 € moins chers que chez nos voisins européens. Mais pour combien de temps encore ? Si Google indexe le prix de ses abonnements aux revenus moyens du pays, il y a de fortes chances pour que le prix augmente discrètement dans les prochaines semaines aussi ici aussi.

La carte bleue ou l’attention

En parallèle, Google est également en train de bourrer sa plateforme avec de plus en plus de pubs. Après quelques semaines de tests, les bannières de réclame sur l’écran de pause ont été déployées dans plusieurs pays du monde. Si on ne sait pas encore si cette fonctionnalité a vocation à remplacer les publicités plus « intrusives », vu l’historique de Google sur le sujet, on est en droit d’en douter.

Et si vous passez par un bloqueur de publicités ou par des applications tierces, sachez que le géant de la recherche serre aussi la vis sur le sujet. De plus en plus, si vous voulez profiter de YouTube sans publicités, la seule solution se trouve dans votre portefeuille.