Google va enfin rendre la migration de vos données plus facile grâce à cette fonctionnalité empruntée au Pixel 9

Après 17 années d’existence, Android va enfin se doter d’un système de récupération des données digne de ce nom. En 2025, la migration de vos données d’un téléphone à l’autre devrait être facilitée.

Depuis leurs sorties, les Pixel 9, 9 Pro et 9 Pro Fold ont le droit à une option bien pratique qui permet de rapatrier ses données d’un ancien téléphone à n’importe quel moment. Après être resté un temps une fonctionnalité exclusive aux mobiles de Google, cet outil va arriver sur plus de téléphone Android en 2025, note Android Police.

Si vous avez déjà basculé d’un mobile Android à l’autre, vous connaissez sans doute la frustration qui accompagne ce processus. Lors de sa première initialisation, votre nouveau téléphone vous demande si vous voulez récupérer des données d’un ancien mobile. Si vous passez cette étape, malheureusement, la migration de vos données ne vous sera plus proposée ensuite.

Une copie « intelligente »

Fort heureusement, cela ne devrait plus être le cas bien longtemps. D’après un billet de blog posté par Google, l’année 2025 devrait voir arriver une option de migration des données directement au sein des paramètres de nombreux mobiles Android. L’option, déjà présente sur les Pixel 9, permettra de « rapidement compléter la phase d’initialisation et de récupérer vos données dans un second temps ».

L’opération se fera soit via une sauvegarde cloud de votre ancien appareil, soit directement en copiant toutes les données nécessaires d’un téléphone à l’autre, via le Wi-Fi direct ou une connexion câblée. Les données issues de l’ancien appareil devraient ensuite être fusionnées « intelligemment » sur le nouveau, préservant de potentiels paramétrages déjà effectués sur le nouveau téléphone.

Une fonctionnalité de base qui a pris son temps

Si l’on ne sait pas encore quels téléphones auront le droit à cette nouvelle fonctionnalité en 2025, on peut espérer que Google la déploie largement. Après tout, il s’agit d’une option basique que n’importe quel téléphone ou presque peut prendre en charge. C’est d’ailleurs étonnant que Google ait mis si longtemps à intégrer une telle fonctionnalité au sein des paramètres Android.

De nombreux autres constructeurs proposent en effet des outils similaires via des applications tierces. Smart Switch permet de migrer ses données vers un téléphone Samsung à n’importe quel moment et depuis longtemps, tout comme Mi Mover chez Xiaomi ou Clone Phone chez OnePlus/Oppo. Il était donc temps que Google dote enfin Android d’une option de migration digne de ce nom.