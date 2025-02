Google pourrait améliorer l’une des meilleures fonctionnalités d’Android avec ce nouveau design

Google teste actuellement une nouvelle interface pour sa fonctionnalité Entourer pour chercher, visant à moderniser son apparence et à améliorer l’expérience utilisateur.

Une mise à jour d’Entourer pour chercher, repérée dans une version bêta de l’application Google par 9to5Google, pourrait bientôt offrir un look plus épuré et intuitif à cet outil de recherche. L’une des principales modifications concerne la barre de navigation, qui deviendrait transparente. Actuellement, Entourer pour chercher affiche un bloc de couleur solide au bas de l’écran, masquant partiellement le contenu. Avec cette nouvelle approche, l’interface gagnerait en fluidité visuelle, permettant aux utilisateurs de profiter pleinement de l’espace d’affichage.

Ce changement serait particulièrement notable pour les utilisateurs utilisant encore la navigation à trois boutons, mais apporterait également une amélioration subtile pour ceux ayant adopté la navigation gestuelle. Google semble ainsi chercher à offrir une expérience plus immersive, en harmonie avec le design moderne des smartphones Android.

Des fonctionnalités supplémentaires pour améliorer l’interaction

Outre la barre de navigation transparente, Google travaille sur d’autres améliorations pour Entourer pour chercher. Une nouvelle barre flottante en forme de pilule pourrait faire son apparition au bas de l’écran, demandant aux utilisateurs si les résultats de recherche sont utiles. Cette fonctionnalité, inspirée de Google Lens, s’afficherait lorsque les résultats occupent tout l’écran.

Pour rappel, Entourer pour chercher a déjà reçu quelques mises à jour depuis son lancement sur les Galaxy S24. Google a récemment introduit des aperçus IA améliorés et de nouveaux raccourcis d’accès rapide, mais aussi le scan automatique des codes QR.

Bien que ces changements soient actuellement en phase de test dans la version bêta 16.6 de l’application Google, leur déploiement pourrait se faire via une mise à jour côté serveur. Cela signifie que même les utilisateurs ne participant pas au programme bêta pourraient bientôt découvrir ces nouvelles fonctionnalités. Il reste maintenant à savoir si tous les smartphones vont bénéficier de la mise à jour, maintenant qu’ils sont assez nombreux à avoir droit à cette fonctionnalité qui était autrefois exclusive aux Galaxy haut de gamme et aux Pixel.