Spotify va intégrer sa meilleure fonction à Android Auto

Le choix de la musique ne sera plus réservé au copilote. Spotify prépare une nouvelle version de son application Android Auto qui intégrera la fonction « Jam ».

Source : Spotify

À l’occasion de la Google I/O 2025, le géant de Mountain View a annoncé une nouvelle expérience utilisateur pour Android Auto. Au-delà des fonctions de navigations, ce sont les applications de divertissement qui évoluent à l’instar de Spotify. La plateforme de streaming musical a indiqué profiter de nouvelles conditions de développement pour revoir son interface, mais aussi et surtout intégrer une nouvelle fonctionnalité comme « Jam » qui promet de mettre (presque) tout le monde d’accord sur la musique à écouter en voiture.

Pour aller plus loin

Android Auto fait sa révolution : bien plus qu’un GPS, voici la nouvelle expérience embarquée

Une playlist collaborative

Un VPN Premium moins cher qu’un café ! Le VPN Premium de CyberGhost chiffre vos données et protège tous vos appareils en un seul clic ! Pour du streaming, le télétravail ou en déplacement il est utile partout.

La fonction, déjà disponible sur ordinateur et smartphones, permet à plusieurs utilisateurs du service de se connecter à une même playlist. En scannant un QR code, les utilisateurs en voiture pourront alors ajouter des chansons à la playlist en cours de lecture. Une amélioration plus que bienvenue qui permettra aux utilisateurs de partager leurs meilleurs (ou pires) morceaux sans avoir à se déconnecter et se reconnecter continuellement à la voiture.

Pour le moment en préparation, Google annonce que cette nouvelle version de Spotify arrivera sur Android Auto « dans les prochains mois », rapporte 9to5Google.