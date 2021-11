Le store d’Android Automotive continue de grossir avec l’arrivée d’Amazon Music

L'application Android Automotive du service de streaming musical d'Amazon vient de faire son apparition sur le Play Store. Bien que peu de conducteurs peuvent encore en bénéficier, celle-ci leur permet désormais d'écouter de la musique sans avoir à connecter de téléphone à leur véhicule.

Depuis le lancement de la Polestar 2, d’autres constructeurs, dont Renault, annoncent l’arrivée de véhicules équipés d’Android Automotive, le système d’infodivertissement développé par Google. Au contraire d’Android Auto, celui-ci fonctionne indépendamment de votre smartphone, permettant notamment de ne pas utiliser sa batterie ni d’avoir à l’appairer.

Amazon Music sur le Play Store

Comme les versions « traditionnelles » d’Android, la déclinaison Automotive dispose d’un Play Store, sur lequel les utilisateurs peuvent télécharger des applications tierces. Bien que celui-ci soit encore peu fourni, de plus en plus d’éditeurs s’y greffent au fur et à mesure de l’adoption de la solution. C’est notamment le cas d’Amazon, qui vient d’y charger son application de streaming musical, Amazon Music, permettant ainsi d’y accéder sans avoir à se soucier de son smartphone, et ce, directement depuis l’écran central du véhicule.

Une disponibilité encore limitée

Plusieurs propriétaires de Polestar 2 ont confirmé que l’application est bien disponible depuis la semaine dernière et qu’elle fonctionne parfaitement. Elle serait même capable de reprendre la lecture là où vous l’auriez laissé, ce qui est particulièrement pratique si vous avez commencé à écouter un morceau à la maison avant de partir.

Elle ne serait pour l’instant téléchargeable qu’aux États-Unis, ce qui n’a que peu d’incidence au vu du faible nombre de véhicules équipés d’Android Automotive sur le marché. Cela dit, il serait logique de la déployer mondialement, sachant notamment que YouTube Music et Spotify sont déjà globalement disponibles sur la plateforme.

