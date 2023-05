Waze : une mise à jour provoque des bugs gênants sur la version Android Auto

Waze a lancé la semaine dernière une mise à jour qui refonde le tableau de bord sur Android Auto. Le souci, c'est qu'elle provoque plusieurs bugs problématiques et plusieurs utilisateurs se plaignent. Si pour le moment aucun correctif n'est annoncé, Waze a indiqué être au courant du problème.

Il y a quelques jours, l’application de navigation Waze a remis en forme le tableau de bord « Coolwalk » sur Android Auto, pour améliorer l’utilisation de la navigation par les automobilistes. Mais cette mise à jour est gâchée par deux bugs qui peuvent être majeurs, comme l’indiquent plusieurs témoignages dans les communautés Reddit associées à Waze et à Android Auto.

Comme le rapporte 9to5Google, le premier bug observé concerne les commandes vocales via Google Assistant. L’assistant vocal ne fonctionne plus via Waze sur Android Auto. Beaucoup d’utilisateurs ne peuvent plus indiquer une destination : si elle est traitée correctement, Waze n’arrive visiblement pas à l’enregistrer et à la rechercher. Pourtant, l’assistant de Google fonctionne dans d’autres applications : tout porte alors à croire que le bug provient de Waze.

Autre bug constaté, c’est le blocage de l’application lorsqu’elle est utilisée en plein écran : elle reste coincée sur l’écran « Bienvenue sur Waze » au lieu d’afficher la carte. Un bug qui ne survient pas en mode écran partagé. Certains automobilistes précisent que ce souci peut être réglé en fermant l’application GPS via son smartphone.

Nous pouvons toutefois être rassurés en partie, puisque Waze est au courant de ces bugs gênants. Sur Twitter, un community manager de l’application qu’elle est consciente de certains problèmes sur Android Auto et dit travailler à les résoudre. Elle invite les utilisateurs à faire remonter les bugs.

Hey James, we hear you! We are aware of some issues happening with Android Auto, and we're working hard to get them resolved. Could you please open a ticket, and provide our team with some more information, so they can get to the bottom of this? https://t.co/rQQ0rfGUIL

-Jean

— waze (@waze) April 24, 2023