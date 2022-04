Snapchat ajoute le ray tracing à ses filtres de réalité augmentée

Lors de son Snap Partner Summit jeudi, la firme a annoncé l'arrivée de nombreuses améliorations pour Snapchat et notamment pour les créateurs de contenus. Parmi les nouveautés, on notera l'arrivée du ray tracing pour les objets en réalité augmentée et des essayages virtuels encore plus réalistes.

Les prouesses de la caméra conçue par Snapchat ne sont plus à présenter. Année après année, l’application au petit fantôme multiplie les innovations pour faire de son appareil photo un must have pour les utilisateurs, et une source d’inspiration notamment pour Google et ses Pixel. Ce n’est sans doute pas sans raison que les deux entreprises ont travaillé conjointement à des améliorations logicielles pour l’une et des opportunités pour ses filtres pour l’autre.

L’an dernier, la caméra Snap avait ainsi montré ses talents pour mettre en valeur toutes les carnations en entraînant son IA à reconnaître les différences de peau sans prendre cela pour des problèmes d’ombre ou de lumière. D’autres filtres avaient été ajoutés pour que la caméra, également utilisée par d’autres applications de partenaires, soit d’une efficacité redoutable notamment pour les essayages virtuels ou le jeu. Autant de points qui ont dévoilé de nombreuses avancées cette année.

Briller sous tous les angles

Lens Studio, l’outil de création des filtres et autres expériences en réalité augmentée, ne cesse de monter en gamme avec l’ajout de nouvelles fonctions et possibilités. Les Lenses peuvent désormais afficher des données météo, de la traduction en direct (même en langue des signes !), des données financières, des infos sportives.

Et parmi les prochaines améliorations, le ray tracing va être ajouté pour faire briller les reflets des objets en AR. Pour la première fois, Snap annonce que la technologie sera mise à l’échelle sur un large éventail d’appareils mobiles, avec un réalisme de « qualité console » (mais pas PC, Nvidia est encore tranquille…).

Tiffany & Co., la célèbre marque de joaillerie, est le premier partenaire à s’y être essayé avec un bijou brillant de mille feux. Disney a également montré un filtre AR avec Buzz L’éclair étincelant avant sa sortie sur grand écran dans le prochain film d’animation Pixar.

De quoi donner encore plus de réalisme aux filtres à venir avec des effets de lumière améliorés, et notamment pour les essayages de vêtement en réalité augmentée, l’autre point fort avancé par Snap et sa caméra.

Des essayages plus vrais que nature

Car ce qu’a voulu vanter l’entreprise derrière Snapchat, c’est aussi sa technologie Camera Kit et son SDK pour la réalité augmentée que ses partenaires peuvent s’approprier pour leur propre application mobile. Et là où l’AR va trouver sa pleine mesure, c’est notamment sur l’ajustement des vêtements, chaussures ou encore lunettes sur soi.

Des développeurs de filtres comme Atomic Digital, spécialiste de la création d’expériences AR pour des marques, ont pris à bras le corps les outils Snap pour donner une nouvelle dimension à leurs projets. Ils avaient notamment collaboré avec Adidas pour un filtre d’essayage de chaussures plus vrai que nature via l’app Snapchat.

Et le concept va pouvoir aller encore plus loin avec les solutions d’AR Shopping présentées ce jeudi. Cela pourrait être pour trouver votre future paire de lunettes parfaitement adaptées à la morphologie de votre visage ou bien votre future robe de soirée. Snap 3D Asset Manager est une plateforme mise à disposition des marques pour gérer facilement des modèles 3D à partir de produits de leur catalogue. Les photographies issues des sites web peuvent aussi être utilisées pour créer des assets prêts à l’emploi en essayage sur des utilisateurs.

Les 250 millions de snapchatters peuvent ensuite les utiliser sur des sites de shopping ou via des Lenses grâce à la dernière innovation nommée « Dress Up » sur Snapchat. Celle-ci regroupera tous les essayages en AR possible via l’app et la partie Lens Explorer.

Tous les Lenses pour essayer virtuellement des vêtements et accessoires sont regroupés // Source : Snap Vous pouvez essayer les lunettes qui vous plaisent // Source : Snap

Il sera également possible de se prendre en photo dans plusieurs positions pour faire des essayages virtuels adaptés. Et les vêtements suivent encore plus vos mouvements qu’avant.

L’app prend en photo le corps de l’utilisateur // Source : Snap Source : Snap Le vêtement est virtuellement essayé // Source : Snap Et le filtre suit vos mouvements // Source : Snap

