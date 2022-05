WhatsApp va vous permettre de quitter une conversation groupée en catimini

Le service de messagerie instantanée WhatsApp travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui offrirait la possibilité de quitter une conversation groupée tout en discrétion.

Le mois de mai a été l’occasion pour WhatsApp d’opérer de grands changements sur sa plateforme. Très attendues, les réactions-émojis ont enfin fait leur apparition pour coller à la philosophie de Messenger, propriété lui aussi de Meta. La possibilité d’envoyer des fichiers jusqu’à 2 Go, contre 100 Mo avant, a aussi été mise au goût du jour.

Mais pas question pour autant de se reposer sur ses lauriers. Les équipes du service sont sur le pied de guerre pour développer d’autres fonctionnalités inédites. Parmi elles, celle de pouvoir quitter une conversation groupée en toute discrétion, sans que l’ensemble des personnes présentes ne soit prévenu.

Un screenshot qui en dit long

Cette petite trouvaille est à mettre au crédit de l’inévitable WABetaInfo, qui passe une grande partie de son temps à trifouiller dans les entrailles de l’application. Selon lui, cette fameuse fonctionnalité est encore en cours de développement et devrait débarquer dans une prochaine mise à jour, sans aucun indice temporel à se mettre sous la dent.

WABetaInfo a notamment partagé une capture d’écran qui en dit long sur les intentions de WhatsApp. Il y est indiqué le message suivant : « Vous souhaitez quitter ce groupe ? Seulement vous et les administrateurs du groupe seront prévenus ». Pour les autres participants, rien ne leur sera notifié.

Sur PC et smartphone

Il paraît logique que les administrateurs aient un œil global sur l’activité d’un groupe, et donc, par extension, qu’une notification leur soit envoyée. En revanche, se pose une question : l’utilisateur aura-t-il le choix entre se retirer d’une conversation en catimini ou prévenir l’ensemble des personnes présentes par le biais d’un message automatique, comme c’est le cas aujourd’hui ?

On ne sait pas si WhatsApp veut en faire une nouvelle norme, pour le moment. Cette découverte est par ailleurs issue de la version bêta de WhatsApp Desktop. Mais WABetaInfo assure qu’elle sera aussi déployée sur Android et iOS à l’avenir, afin de la rendre disponible à la fois sur ordinateur et smartphone.

