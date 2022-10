Pourquoi Google supprime cette version d’Instagram sans publicité du Play Store

The OG App était une version non officielle d'Instagram avec de belles promesses : interface à l'ancienne, sans publicité et hautement personnalisable. Cependant, elle a été supprimée du Google Play Store.

Instagram est une application très populaire, mais beaucoup de personnes regrettent l’usine à gaz qu’est devenue la plateforme détenue par Meta. Gavé aux Reels et aux publicités invasives, le réseau social fait l’objet de plusieurs critiques. Il n’y avait donc rien de vraiment étonnant à observer l’essor d’une application alternative promettant une interface à l’ancienne, plus épurée et nostalgique.

The OG App, c’est quoi ?

L’application en question s’appelait d’ailleurs « The OG App », ce qui peut se traduire par « L’App Originelle » en français. Or, ce service a été supprimé du Google Play Store pour des raisons de sécurité.

Il faut savoir que The OG App était développé par Un1feed, une entreprise créée par deux développeurs, Ansh Nanda et Hardik Patil. Pour y parvenir, ils ont récupéré et grandement modifié l’API d’Instagram afin de créer une interface à la fois sans fioritures et très personnalisable. Il était possible de paramétrer plusieurs flux d’actualités, empêcher ces derniers de se rafraîchir automatiquement pendant 24 heures ou désactiver les accusés de réception dans les messages privés.

Des problèmes de sécurité

A priori, tout allait bien donc et on aurait pu prédire une belle popularité à cette plateforme. Hélas, The OG App semblait avoir un problème de taille concernant la gestion des données personnelles des utilisateurs et des utilisatrices. Comme le souligne TechCrunch, plusieurs personnes ont signalé le fait que leur vraie application Instagram envoyait des messages d’alertes pour les avertir de connexions suspectes à leur compte venant de pays étrangers et d’appareils qu’ils n’utilisaient pas. Or, cela survenait après avoir entré les identifiants sur The OG App.

@bougakov Please go to Instagram -> Settings -> Login Activity. You will see all active sessions. You will see that this session on Windows is no longer active. For 2FA, we have to have an intermediate web session to be able to login. — ansh nanda 🔗 (@anshnanda_) September 27, 2022

Sur Twitter, Ansh Nanda a tenté d’expliquer que cela était dû à une gestion particulière de la double authentification (2FA) : « nous devons avoir une session web intermédiaire pour pouvoir nous connecter ». Pas assez convaincant pour rassurer le public.

C’est dans ce contexte qu’intervient le bannissement de The OG App sur le Play Store. Destin qui n’est pas sans rappeler celui de YouTube Vanced. Ce service non officiel proposait la même expérience que YouTube tout en offrant plusieurs options de personnalisation et, surtout, un bloqueur de publicités intégré.

Dans le cas de The OG App, il faut savoir que cette application avait déjà été supprimée de l’App Store d’Apple le mois dernier pour avoir enfreint les politiques d’utilisation d’Instagram et Meta — et par la même occasion celles de l’App Store également.

« OG ne sera plus en mesure de continuer à servir les utilisateurs au travers de notre application mobile », lit-on sur le site officiel du service.

