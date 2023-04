Disney+ en mai 2023 : « May the fourth be with you », West Side Story et Kim Kardashian

En plus du 4 mai et de la Journée Star Wars, Disney+ fait le plein de nouveautés en films et en séries. Au programme : Star Wars bien sûr, mais aussi les Kardashian, West Side Story ou encore Ed Sheeran.

Le mois de mai est très important pour Star Wars : le 4 mai a lieu la journée Star Wars, avec le fameux adage « May the fourth be with you », un jeu de mots en anglais entre le 4 mai et le « Que la force soit avec toi ». Sur Disney+, deux séries Star Wars débarquent sur la plateforme de SVoD en mai.

Les séries qui arrivent sur Disney+ en mai 2023

Star Wars : Visions, volume 2

La série d’animation basée sur l’univers de Star Wars revient pour un deuxième volume ce 4 mai. Une série d’anthologie ayant eu recours à plusieurs studios japonais : elle retrace des épisodes de l’univers de la saga à travers des courts-métrages aux scénarios inédits. La deuxième saison offrira neuf courts-métrages réalisés par neuf studios différents de pays, de cultures et de styles différents.

Ed Sheeran : la somme de tout

Le chanteur Ed Sheeran ouvre les portes de son intimité personnelle et professionnelle dans une série documentaire en quatre épisodes à retrouver ce 3 mai. De quoi découvrir le chanteur au travers d’images d’archives, d’interviews et de chansons. D’enfant atteint de bégaiement à chanteur international, il sort ce vendredi 5 mai un sixième album, « – », à prononcer Substract.

Les Kardashian, saison 3

Il va falloir attendre la fin du mois de mai, plus précisément le 25, pour poursuivre les aventures de la famille Kardashian dans cette télé-réalité. D’ailleurs, la série sortira les épisodes chaque jeudi, donc impossible de tout voir en une fois. Cette saison, c’est la maternité qui touche Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall et Kylie, ce qui va être source de tensions, mais aussi d’amour.

Les films qui arrivent sur Disney+ en mai 2023

West Side Story

La comédie musicale de Steven Spielberg débarque sur Disney+ ce 12 mai, pour (re)voir la naissance d’une histoire d’amour à New York en 1957 entre deux bandes rivales. Tony, ancien chef des Jets, rencontre Maria, la sœur de Bernardo, chef des Sharks : les deux hommes se détestent et en viendront aux mains.

Le Cratère

Par le réalisateur de 13 Reasons Why, Kyle Patrick Alvarez, ce film pour adolescents se déroule en 2257 sur une colonie minière lunaire qui va déménager vers une planète prometteuse. On y trouve Caleb Channing, qui souhaite honorer son défunt père. Mais avant, il s’aventure avec ses amis dans un mystérieux cratère. Un film inédit à découvrir le 12 mai, pour savoir ce qu’il y a dans Le Cratère.

