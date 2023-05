CityMapper : une tonne de fonctions payantes deviennent gratuites, tout ce qu’il faut savoir

Les offres Club de CityMapper disparaissent au profit d’une expérience presque entièrement gratuite. L’avantage : toutes les fonctionnalités autrefois payantes ne le sont désormais plus. On fait le point complet dessus.

Incontestablement, CityMapper est l’une des applications incontournables pour tout voyageur cherchant à se déplacer le plus rapidement possible, et de la manière la plus pratique. L’app’ a été adoptée par de nombreux Parisiens et Parisiennes au cours des dernières années, au détriment d’Apple Plans ou de Maps notamment.

Jusqu’ici, CityMapper proposait une expérience gratuite et payante sur smartphone. Cette dernière était matérialisée par deux offres, Club et Club+, respectivement facturées 29,99 et 99,99 par an. Ces abonnements donnaient accès à des fonctionnalités exclusives, qui sont dorénavant accessibles gratuitement pour toutes et tous.

Trajets mixtes, mode écran verrouillage

Le service a en effet publié une toute nouvelle version de son application le 28 avril dernier, qui met un terme aux forfaits Club et Club+. Désormais, tous les usagers ont droit aux mêmes fonctions, options et autres suggestions d’itinéraires. La mise à jour dresse une liste de toutes les nouveautés.

Pour commencer, il est maintenant possible de combiner les modes de transport (métro, vélo électrique et trottinette électrique, par exemple) afin d’accéder à des trajets mixtes. Sur CityMapper, il suffit de cliquer sur l’onglet « Multimodal » pour en profiter.

Un mode « Marcher moins » est aussi de mise, depuis l’onglet « Au sec ». Ici, l’idée est de minimiser la marche extérieure en cas d’intempéries. Le bouton « Simple » vous propose quant à lui des itinéraires avec le moins de correspondances possibles, ce qui peut être toujours être pratique si vous n’aimez pas prendre quatre métros différents, quitte à perdre du temps.

Autre grosse nouveauté : la possibilité de suivre son trajet depuis l’écran de verrouillage de son téléphone. Le communiqué de presse de CityMapper ne mentionne que les iPhone : il semble que les téléphones Android ne soient pour le moment pas concernés. Le trajet apparaît aussi sur la Dynamic Island des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, qui montre sa valeur ajoutée.

Pour enrichir l’expérience, des instructions vocales sont désormais disponibles : elles vous aident à vous diriger et à vous orienter. On vous déconseille en revanche de les utiliser à vélo ou en trottinette électrique, puisque le port d’écouteurs ou de casque audio est formellement interdit par la loi.

La nouveauté suivante est exclusive aux appareils Android : « Trajets en plus », disponible lorsque vous avez choisi le ou les modes de transports que vous souhaitez utiliser. Avec, vous pouvez consulter tous les départs possibles dans l’heure qui arrive. Surtout, CityMapper vous indique le créneau horaire le plus optimal et rapide.

Un abonnement sans pub

Les temps de correspondance très courts sont aussi signalés, tout comme la longueur des correspondances empruntées. Autant d’informations complémentaires qui vous aident à mieux comprendre la physionomie de votre déplacement.

Racheté par la start-up américaine Via en mars 2023, CityMapper continuera de s’appuyer sur son système publicitaire pour générer des revenus. Un abonnement sans pub de 1,49 euro par mois est d’ailleurs lancé. Pour les clients Club, trois mois sans publicités sont offerts, avant que le tarif de ce forfait ne leur soit automatiquement appliqué.

