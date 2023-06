WhatsApp travaille sur un nouveau clavier, avec un meilleur accès aux émojis

La nouvelle bêta de WhatsApp pour Android comporte des nouveautés intéressantes liées au clavier. En partie retravaillé, ce dernier offrirait entre autre un accès plus facile aux émojis.

Une fois n’est pas coutume, le site spécialisé WaBetaInfo nous renseigne avant l’heure sur les nouveautés en gestation sur WhatsApp. On apprend cette semaine que Meta a déployé sur les smartphones Android une nouvelle bêta de son service de messagerie, version 2.23.12.8. Disponible via le Play Store, cette dernière tend à confirmer que la plateforme profitera bientôt d’un clavier en partie repensé, et qui arborera notamment un accès facilité aux émojis.

Toujours en développement, cette nouveauté avait été introduite pour la première fois dans une précédente bêta (2.23.9.2), mais elle se montre cette fois à un stade plus abouti. On découvre notamment que des améliorations ont été apportées pour classer les émojis par catégories, et ainsi faciliter la tâche à l’utilisateur.

Le clavier de WhatsApp va être remanié

Ce changement implique un remaniement du clavier à un niveau plus général. Comme le souligne WaBetaInfo, les onglets permettant d’accéder facilement aux autres fonctions (la sélection des stickers et des GIF, notamment), ont ainsi été déplacés vers le haut. Il semble par ailleurs que les boutons rattachés à la barre de chat seront remaniés pour s’approcher du style aperçu sur la version de bureau de WhatsApp, ou sur la version iOS du service, lit-on.

Reste maintenant à savoir quand ces changements seront déployés auprès du grand public. Sur ce point, WaBetaInfo ne donne pas encore de précisions, mais Meta achemine à intervalles réguliers des nouveautés sur sa messagerie. Récemment, le groupe a par exemple déployé une nouvelle fenêtre pour éviter d’oublier sa clé de chiffrement, mais aussi une fonctionnalité permettant de gagner en confidentialité sur les échanges les plus sensibles. Un peu plus tôt, en avril, WhatsApp avait en outre accueilli une fonction inspirée de Telegram : la possibilité d’ajouter à ses conversations des émojis animés.

