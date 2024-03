VLC a un gros problème avec Google et le Play Store

VLC n'a pas été mis à jour depuis l'été 2023 sur le Play Store. VideoLAN explique en effet que Google lui impose des conditions qui ne lui plaisent pas.

VLC est l’un des lecteurs multimédias les plus populaires. Plus de 20 ans après sa création en France, le service de l’association VideoLAN est toujours très utilisé et son logo, un cône de chantier, a quelque chose d’iconique.

Toutefois, si vous faites un tour sur la fiche Play Store de VLC, vous remarquerez sans doute un problème. L’application — qui comptabilise plus de 100 millions de téléchargements sur la plateforme de Google — n’a pas eu droit à de mises à jour depuis le 27 août 2023. C’est très long.

Un problème dont sont conscientes les équipes de VLC qui ont justement décidé de l’évoquer au détour d’une publication sur Twitter/X.

« Si vous vous demandez pourquoi on ne peut pas mettre à jour VLC sur la version Android, c’est parce que Google refuse de nous laisser mettre à jour », lit-on dans le message.

VideoLAN explique que la firme de Mountain View impose des conditions pour autoriser la mise à jour de l’application. « Soit nous leur donnons nos clés de signatures privées, soit nous nous abandonnons la prise en charge d’Android TV en dessous de l’API-30, et tous nos utilisateurs sur TV API<30 ne peuvent pas obtenir de correctifs ».

Les clés de signature

Il y a donc deux choses à comprendre. Commençons par les clés de signature. Il s’agit d’un système utilisé notamment par le Play Store pour garantir la fiabilité des applications et optimiser leur distribution. Ces clés sont stockées sur les infrastructures de Google et c’est sans doute pour ça que VideoLAN fait de la résistance.

On imagine mal en effet VideoLAN, qui a toujours fait la promotion des logiciels libres en alternatives aux géants de la tech, faire totalement confiance à l’ogre Google.

Le problème d’Android TV

L’autre point de discorde concerne Android TV. Pour comprendre, il faut savoir que, pour des raisons de sécurité, Google demande aux développeurs de faire en sorte que la version minimale d’Android sur laquelle leurs apps peuvent fonctionner ne soit pas trop ancienne. Il faut donc viser un certain niveau d’API.

Ici, VideoLAN indique que Google lui demande de viser le niveau API-30 qui correspond à Android 11. Ainsi, VLC doit viser au minimum la version d’Android TV basée sur Android 11. Sans remplir cette condition, elle ne peut pas recevoir de mises à jour via le Play Store, car Google bloque le processus.

Or, selon VideoLAN, « des dizaines de millions de personnes utilisent Android TV avant Android 11 ». Toutes ces personnes n’auraient donc plus accès à VLC sur leur téléviseur.

On ne sait pas si les équipes de VLC négocient actuellement avec Google pour débloquer la situation. Toutefois, on a désormais au moins une explication pour comprendre l’absence de mises à jour via le Play Store.