Google Podcasts bientôt fermé en France : ce qu’il faut savoir pour récupérer ses podcasts

Vous êtes fan de podcasts et utilisez Google Podcasts pour écouter vos émissions préférées ? Attention, le service sera bientôt fermé en France !

Si vous êtes un adepte des podcasts et que vous utilisez Google Podcasts pour écouter vos émissions préférées, sachez que le service sera bientôt fermé en France. Google a déjà mis fin à Google Podcasts aux États-Unis, et il semblerait que la France suive le même chemin.

Google a annoncé sur une fiche d’assistance que les utilisateurs en dehors des États-Unis pourront utiliser Google Podcasts « jusqu’à la mi ou la fin juin 2024 ». C’est assez flou, mais au moins, nous avons une idée de la date de fin du service.

Migration vers YouTube Music

Google recommande aux utilisateurs de migrer leurs podcasts vers YouTube Music, qui deviendra la nouvelle plateforme pour écouter des podcasts sur les appareils Google. Les utilisateurs pourront migrer leurs podcasts vers YouTube Music jusqu’au 29 juillet 2024.

Si vous ne souhaitez pas utiliser YouTube Music, sachez qu’il est également possible de récupérer le fichier OPML de vos abonnements pour l’importer dans une autre application de podcasts.

Un cimetière Google déjà bien rempli

La fin de Google Podcasts n’est malheureusement pas une surprise. Google a déjà fermé de nombreux services au fil des ans, laissant souvent les utilisateurs dans l’embarras. On se souvient de Google Reader, Google+, ou plus récemment de Google Hangouts.

Cette décision de fermer Google Podcasts s’inscrit dans une tendance plus large de centralisation des services Google. En regroupant tous les services sur une seule plateforme, Google espère sans doute simplifier l’expérience utilisateur, mais cela peut aussi entraîner une perte de diversité et de choix pour les utilisateurs.

Une décision regrettable

La fin de Google Podcasts reste, malgré tout, une décision regrettable, car c’était un service simple et efficace pour écouter des podcasts. La migration vers YouTube Music risque de ne pas plaire à tout le monde, c’est mon cas, car cette plateforme est avant tout dédiée à la musique et n’offre pas toutes les fonctionnalités qu’on peut attendre d’une application de podcasts.

On peut également s’interroger sur la stratégie de Google, qui consiste à fermer régulièrement des services pour en promouvoir d’autres. Cette approche crée de la confusion et de la frustration chez les utilisateurs, qui doivent sans cesse s’adapter à de nouveaux outils et de nouvelles interfaces.

Le cimetière de Google pourrait être vu comme un ensemble de produits lancés par la marque qui ont échoué et ont donc été abandonnés. Mais on peut aussi y voir une longue histoire de l’incapacité de Google à donner une direction claire à ses produits.

Et vous, que pensez-vous de la fin de Google Podcasts ? Allez-vous migrer vers YouTube Music, ou préférez-vous utiliser une autre application de podcasts ?