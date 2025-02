xAI lance son application Grok en France, un concurrent pour Gemini et ChatGPT

xAI vient de lancer son application Grok en France pour iOS. Une nouveauté relative, puisque les utilisateurs français pouvaient déjà accéder à l’assistant conversationnel via l’application X depuis plusieurs mois.

L’application Grok (iPhone et iPad) propose un accès direct à l’IA de xAI, sans passer par X.

Par défaut, c’est Grok 2 qui est intégré dans la version gratuite. Les utilisateurs peuvent interagir avec l’IA sans créer de compte, une option qui n’était pas disponible via X.

Pour cellles et ceux qui souhaitent sauvegarder leurs conversations, une connexion reste nécessaire, soit via X, ou Apple. Pour le moment, pas de disponibilité sur Android.

Les abonnés payants ont accès à Grok 3 en version bêta, comme c’était déjà le cas sur X. Cette nouvelle application ne change donc pas fondamentalement l’expérience pour les utilisateurs premium, si ce n’est qu’elle offre une interface spécifiquement conçue pour les interactions avec l’IA.

L’intérêt principal de cette sortie semble être l’ouverture à un public plus large, notamment ceux qui ne souhaitent pas utiliser X.

