C'est aujourd'hui que Canal+ lance sa nouvelle offre Ciné Séries. Elle réunit au sein d'un forfait unique les services de Canal+, OCS, Disney Cinéma et Netflix.

Vous rêvez d’un service qui intègre Stranger Things, la Casa De Papel, Westworld, Aquaman, Game of Thrones, The Twilight Zone et Ralph 2.0 ? C’est ce que propose Canal+ à partir d’aujourd’hui.

Comme annoncé en septembre, Canal+ est le dernier fournisseur en date à proposer Netflix dans ses abonnements. Un peu à la manière de Free, ou Bouygues Telecom, il est désormais possible de profiter de Netflix sans surcoût avec un forfait Canal+ Ciné Séries.

Quelqu’un a des codes Canal+ à nous filer ? — Netflix France (@NetflixFR) October 15, 2019

35 euros par mois pour les meilleurs services en France

Le pack Ciné Séries de Canal+ est facturé 15 euros par mois si vous êtes déjà un abonné Canal+. Si ce n’est pas le cas, il faudra compter un prix d’entrée à 34,90 euros par mois sans engagement. Le service prévient que ce prix pourra monter à 49,90 euros par mois, mais ne dit pas quand ce prix rentrera en application.

Pour ce prix, le client aura accès à MyCanal, les chaînes du groupe Canal+, le bouquet Cine+, les chaînes OCS, le bouquet Disney Cinema et l’accès aux services Netflix et OCS. De quoi intégrer quasiment tout ce que peuvent proposer les services de SVOD en France aujourd’hui quand il s’agit des films et séries TV.

Concernant Netflix, l’abonnement intégré est celui commercialisé à 11,99 euros par mois et donnant le droit à une définition Full HD sur deux appareils. Il faudra ajouter un supplément pour profiter de Netflix en 4K. Ceux qui sont déjà abonnés aux services pourront garder leur profil et historique de lecture en rattachant leur compte Netflix à l’abonnement Canal+.

S'abonner à Canal+ Ciné Séries pour 34,99 euros par mois