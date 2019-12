Instagram : comment créer un collage de plusieurs photos en story

SI vous souhaitez agrémenter votre story Instagram avec plusieurs images, il existe désormais un mode "Composition". Voici comment l'utiliser.

Les stories Instagram sont un véritable succès. Après avoir dépassé Snapchat, qui en était pourtant l’inventeur, cette fonctionnalité est devenue des plus courantes aujourd’hui et chacun y va de sa petite photo ou vidéo verticale. Créer des agencements originaux nécessite parfois un peu d’astuce, mais voilà que l’application vient d’ajouter une nouvelle fonctionnalité pour apporter un peu de simplicité et d’originalité.

Jusqu’à présent, pour insérer plusieurs photos dans une seule et même story, il fallait passer par une application de montage tierce et ensuite importer l’image dans Instagram. Désormais, cette possibilité est offerte nativement aux utilisateurs du réseau social.

Pour réaliser un collage de photos sur Instagram il suffit donc désormais :

De lancer la création d’une story D’aller chercher vers la droite dans le menu déroulant en bas l’option « Composition » De choisir l’agencement désiré et le nombre de photos

Vous pouvez alors prendre des photos, ou rajouter une image depuis votre galerie en cliquant sur votre dernière photo prise en bas à gauche de l’écran.

Une fois vos 2 à 6 photos sélectionnées et agencées, validez et vous reviendrez alors à l’interface habituelle des stories. Tous les outils ordinaires sont alors disponibles, si vous souhaitez rajouter par dessus un sondage, un GIF, un sticker, du texte, etc.

Il ne vous reste plus qu’à trouver un moyen créatif d’exploiter cette nouvelle fonctionnalité pour embellir vos stories !