Le fournisseur de VPN Surfshark annonce la couleur sur son site web : dans quelques jours ses prix vont augmenter. C’est actuellement l’un des meilleurs rapports qualité-performance-prix dans le monde des VPN et ce sont les derniers jours pour pouvoir en profiter.

Surfshark a le mérite d’être très clair sur son site web : il ne reste désormais qu’un peu plus de deux semaines pour profiter de ses tarifs actuels « avant que son prix n’explose ». Surfshark est l’un des fournisseurs de VPN les moins chers du marché. Pour autant, la qualité de son service est aussi bonne, voire meilleure que celle de ses concurrents haut de gamme. Et il reste seulement deux semaines environ pour profiter de son abonnement de deux ans au prix de 1,69 euro par mois, pour un total de 40,56 euros.

Que propose Surfshark dans son abonnement ?

Surfshark propose un service de VPN pour le moins impressionnant compte tenu de son prix. Il dispose ainsi de plus de 1700 serveurs répartis dans 63 pays, d’applications mobiles et desktop très complètes et de débits parmi les plus hauts du marché. Ce fournisseur de VPN se targue également de pouvoir débloquer l’accès au catalogue Netflix de 15 pays différents.

Des serveurs rapides, quel que soit le besoin

Pour mesurer la qualité de service d’un VPN, un simple test de débit suffit. Dans le cas de Surfshark, il faut bien admettre que les résultats sont impressionnants.

En se connectant à un serveur situé à New York sur notre connexion en fibre à 1 Gb/s, Surfshark permet d’atteindre un débit descendant de 237 Mb/s et un débit ascendant de 72,23 Mb/s. Des scores que l’on atteint rarement chez la concurrence.

Surtout, c’est un débit plus que confortable pour pouvoir naviguer sur Internet sans avoir la sensation d’être limité en débit par le VPN. Les serveurs de Surfshark sont ainsi suffisamment rapides pour permettre de regarder des vidéos en streaming en très haute définition, de consulter des pages web sans le moindre ralentissement ou de télécharger des fichiers très rapidement.

Dans sa volonté de proposer toujours plus que la concurrence, Surfshark garantit également l’accès au catalogue étrange de Netflix dans 15 pays différents. Parmi eux se trouvent les États-Unis, mais aussi le Canada, le Royaume-Uni, l’Allemagne ou encore l’Inde. Car après tout, quelle autre entreprise que Surfhsark se soucie vraiment des fans de Bollywood ?

Une application complète, pour tous les appareils

Surfshark propose une application pour pratiquement tous les appareils connectés au web : Android, iOS, Windows, Mac ou Linux, vous pouvez l’installer partout. Le fournisseur de VPN propose également des extensions pour les navigateurs Chrome ou Firefox.

Cette application est simple à prendre en main et complète. En deux clics, dès l’écran d’accueil, vous pouvez protéger votre connexion en vous connectant au serveur VPN le plus proche de votre position géographique. Mais il est également possible de choisir la localisation du serveur dans le moteur de recherche de serveurs ou de mettre certaines localisations en favoris.

Enfin, l’onglet « Caractéristiques » de l’application comprend deux fonctionnalités bien pratiques. Le « Whitelister » (l’équivalent de Surfshark pour le split tunneling) permet par exemple de sélectionner les applications qui ne doivent pas utiliser la connexion VPN pendant que vous l’utilisez. Pratique par exemple pour faire passer son navigateur sur la connexion VPN, mais exclure Steam et ses téléchargements lourds des limitations de bande passante du serveur VPN.

Enfin, une option permet de remplacer la position GPS du téléphone par celle du serveur auquel il est connecté. Le genre de fonctionnalité que l’on ne retrouve pas chez les autres fournisseurs de VPN.

Un abonnement avec autant de connexions simultanées qu’on le souhaite

En plus de serveurs robustes et d’une application très complète, Surfshark propose l’un des tarifs les plus bas du marché actuellement. L’abonnement de deux ans revient ainsi à seulement 1,69 euro par mois, soit un total de 40,56 euros.

Et là encore contrairement à la majorité de ses concurrents, Surfshark ne limite pas le nombre de connexions simultanées. Vous pouvez partager l’abonnement de deux ans avec qui vous voulez, sans avoir à vous soucier du nombre de personnes qui utilisent le service VPN en même temps.

Dans un peu plus de deux semaines, Surfshark va augmenter ses tarifs. C’est donc le bon moment pour essayer son service de VPN. Pour se convaincre de sa qualité, il est possible de l’essayer pendant 30 jours. Et si vous n’êtes pas convaincu, il est possible de se faire rembourser avant le terme de cette période. Une simple demande au SAV (via un chat en ligne) suffit.