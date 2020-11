Coutumier du fait, WABetaInfo a déniché une nouvelle fonctionnalité à venir dans une version bêta de WhatsApp. L’onglet « Lire plus tard », en l’occurrence, viendrait remplacer la fonction « Archiver ».

WhatsApp traverse une fin d’année riche en nouvelles fonctionnalités. Entre l’introduction des messages éphémères uniquement sur l’application, l’arrivée prochaine de la reconnaissance faciale pour la déverrouiller ou encore l’intégration des appels audio et vidéo sur la version web d’ici les prochains mois, les développeurs du service de messagerie ont du pain sur la planche.

Mieux gérer ses discussions

Le site WABetaInfo, véritable radar pour scruter de près les futures mises à jour dénichées dans chaque nouvelle version bêta, remet le couvert en mettant en exergue une énième nouveauté à venir : la fonction « Lire plus tard ». Cette fois-ci, cette dernière a été trouvée dans la bêta WhatsApp TestFlight (pour les utilisateurs iOS, donc), mais Tom’s Guide assure qu’Android y aura aussi le droit.

Plus concrètement, en quoi consistera « Lire plus tard » ? Cette fonction doit être considérée comme la remplaçante de l’option « Archiver la discussion », indique WABetaInfo. Jusqu’ici, une discussion archivée revenait automatiquement sur la fenêtre principale une fois un message réceptionné, en plus d’afficher une nouvelle notification.

Cette fois-ci, rien de tout cela n’aura lien en déplaçant une conversation dans la section « Lire plus tard ». Vous ne serez donc pas dérangés par la moindre interaction avec un ou plusieurs interlocuteurs. Les paramètres pourront aussi être modifiés : l’utilisateur sera par exemple en mesure de décider si une conversation a le droit de réapparaître automatiquement sur sa fenêtre principale après la réception d’un nouveau message, ou pas.

Doublon ?

Cette nouveauté devrait s’inviter aux côtés du « Mode vacances », qui tarde toujours à pointer le bout de son nez deux ans après sa première apparition dans les médias, bien que son fonctionnement s’en rapproche peu ou prou. Toujours en cours de développement, ce mode permettra en effet d’archiver une discussion, qui restera dans sa catégorie même si un message est reçu. Comme un air de ressemblance.