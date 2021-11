Google a dévoilé la liste des jeux qui seront à récupérer gratuitement en décembre pour les abonnés Stadia Pro. On y trouve notamment Transformers : Battlegrounds et Wreckfest, ainsi que le retour de Little Nightmares.

Pour décembre, plusieurs jeux viennent s’ajouter dans l’offre Stadia Pro dont deux titres qui atterrissent pour la première fois sur le service de cloud gaming.

À compter du 1er décembre, les abonnés à Google Stadia Pro vont ainsi pouvoir s’essayer à Wreckfest. À peine sorti, déjà offert (ou bien disponible à l’achat pour les autres joueurs), il propose d’enchaîner les carambolages. Le but : vous lancer dans des courses de destruction derby musclées avec le plus de dégâts possibles pour votre véhicule et vous.

Autre jeu à atterrir immédiatement dans Stadia Pro, Transformers : Battleground. Prenez la tête des Autobots face aux Decepticons afin de mettre à mal les projets de Megatron dans ce jeu de stratégie et d’action. Vous pourrez jouer en solo ou en multi.

Mi-novembre, Stadia a également ajouté Wavetale, un jeu poétique qui fait, lui, ses véritables premiers pas en exclusivité sur la plateforme. Dans une ville immergée, la jeune Sigrid se lie d’amitié avec une ombre mystérieuse qui lui permet de marcher sur l’eau et découvrir ainsi des secrets pour espérer sauver les habitants. Un jeu d’action-aventure inédit.

Destroy All Humans, Falconeer Warrior Edition, FORECLOSED et Little Nightmares, qui signe son retour dans l’offre Stadia Pro, seront également disponibles gratuitement. Nine to Five – Early Access sera disponible gratuitement pour tous les abonnés, Stadia Base et Stadia Pro, le 8 décembre.

Ces derniers mois ont été riches en jeux de haut vol à récupérer avec notamment Control Ultimate Edition, Saints Row IV : Re-Elected ou encore le jeu de simulation de courses DIRT 5 que vous pouvez encore ajouter. En novembre, Hundred Days – Winemaking Simulator et Kemono Heroes avaient également été ajoutés au catalogue de Stadia Pro.

Quels sont les jeux ajoutés au service en décembre 2021 ?

Transformers : Battlegrounds Complete Edition

Wreckfest

Destroy All Humans

Falconeer Warrior Edition

Foreclosed

Little Nightmares

Unto the end

À noter que deux jeux ne seront plus disponibles au 1er décembre si vous ne les avez pas ajoutés à votre bibliothèque : Everspace et Darksiders 2 : Deathinitive Edition. Une fois dans votre bibliothèque, il reste accessible tant que vous êtes abonné Stadia Pro. Valkyria Chronicles 4 disparaît lui le 30 novembre.

Quels sont les jeux gratuits sur Stadia Pro ?

Cette liste tient compte des jeux qui peuvent être actuellement déverrouillés par de nouveaux abonnés à l’offre. Nous n’indiquons pas les jeux qui ont été disponibles par le passé, mais qui ont quitté le service.

Avicii Invector

Blue Fire

Cake Bash

Came From Space & Ate Our Brains

Chronos : Before The Ashes

Control Ultimate Edition

Crayta Premium Edition

Cthulhu Saves Christmas

Darksiders 2 : Deathinitive Edition (jusqu’au 1er décembre)

Destroy All Humans

DIRT 5

DreamWorks Spirit Lucky’s Big Adventure

Epistory: Typing Chronicles

Everspace (jusqu’au 1er décembre)

Falconeer Warrior Edition (à compter du 1er décembre)

Figment

Floor Kids

Foreclosed (à compter du 1er décembre)

Grime

Gunsport

Hello Engineer – Early Access

Hello Neighbor Hide & Seek

Hitman The Complete First Season

Hundred Days – WInemaking Simulator

Journey to the Savage Planet : Emp. of Month Edition

Kemono Heroes

Killer Queen Black

Little Big Workshop

Little Nightmares

Little Nightmares 2

Moonlighter

MotoGP20

Nine to Five – Early Access (à compter du 8 décembre)

PAC-MAN Mega Tunnel Battle

PixelJunk Raiders

Player’s Unknown Battlegrounds

Republique

Saints Row IV : Re-elected

Street Power Football

Terraria

The Darkside Detective

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

Transformers : Battlegrounds Complete Edition (à compter du 1er décembre)

(à compter du 1er décembre) Trine 4 – The Nightmare Prince

Valkyria Chronicles 4 (jusqu’au 30 novembre)

Wavetale

Wave Break

Wreckfest (à compter du 1er décembre)

Ys VIII: Lacrimosa of DANA

Vous pouvez toujours profiter du mois d’essai gratuit de Stadia Pro pour essayer ces jeux et ceux à déverrouiller dans la bibliothèque. Certains jeux proposent aussi désormais 30 minutes de test avant d’acheter.

