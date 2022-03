Google permet d’effacer les 15 dernières minutes d’historique sur Android

Après le lancement d'une nouvelle fonctionnalité sur iOS permettant d'effacer vos 15 dernières minutes de recherche, celle-ci est désormais en cours de déploiement sur Android. Elle facilite ainsi la suppression de recherches parfois embarrassantes.

Ne vous est-il jamais arrivé, dans un élan de curiosité, d’effectuer une recherche Google que vous auriez préféré garder discrète ? Certes, il est possible de la réaliser en mode incognito ou même d’effacer automatiquement votre historique, mais une option plus commode est toujours la bienvenue. Afin de vous simplifier la vie, Google permet désormais aux utilisateurs Android d’effacer les recherches effectuées au cours des 15 dernières minutes, comme le souligne le journaliste Mishaal Rahman sur Twitter.

At Google I/O 2021, Google announced it'd roll out an option to delete the last 15 minutes of your search history. This rolled out on iOS in July 2021 but was said to come to Android later. Well, it appears to now be rolling out!

Thanks to @panduu221 for the tip! pic.twitter.com/gdtAa1pIFo

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 18, 2022