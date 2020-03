L’application Google se dote d’un mode incognito un peu bancal

Une poignée d'utilisateurs ont vu apparaître dans leur application Google un raccourci permettant d'ouvrir un onglet Google Chrome en navigation privée, mais toujours pas de réel mode incognito à l'horizon.

Depuis un certain moment, l’application Google sur nos smartphones permet de profiter d’une sorte de mode incognito incomplet. Si vous tapez sur le bouton en haut à droite de l’écran donnant accès à certains paramètres de votre compte, vous pouvez voir une option baptisée « Utiliser l’application sans compte ». Celle-ci permet ainsi de ne pas enregistrer vos recherches dans l’historique de votre profil.

C’est une bonne chose pour les personnes souhaitant profiter d’une meilleure confidentialité sur certains éléments de leur vie privée. Toutefois, ce fameux mode incognito n’allait pas jusqu’au bout de la démarche. En effet, lorsqu’on lance une recherche après avoir activé cette fonction, on peut évidemment tomber sur des résultats provenant du web. Appuyer dessus amène cependant l’utilisateur sur un aperçu en webview propulsé par le navigateur Chrome qui, lui, n’est pas soumis au mode incognito. Votre visite est donc enregistrée dans votre historique.

Une solution imparfaite

Pour remédier à ce constat, l’application Google déploie timidement un nouveau bouton dans les paramètres du compte — toujours accessibles depuis le bouton en haut à droite de l’écran — qui permet tout simplement… d’ouvrir un onglet Chrome en navigation privée.

Comme le relaie Android Police, une poignée d’utilisateurs ont vu apparaître cette fonctionnalité sur leur application Google. Elle ne semble pas apporter grand-chose cela dit, puisqu’il s’agit seulement d’un raccourci vers le navigateur Chrome en mode incognito.

Il aurait été plus pertinent de faire comprendre à l’application Google que lorsqu’on effectue des requêtes sans compte, les résultats web doivent être ouverts en mode incognito. Il s’agirait là d’une fonctionnalité vraiment plus pratique et utile. On espère que la firme de Mountain View ne tardera pas trop à apporter une telle solution plus viable.