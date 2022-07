Google Maps va vous dire si vos amis sont bien rentrés chez eux, s’ils le souhaitent évidemment

Google Maps se met à jour et ajoute quelques fonctionnalités bien utiles. On trouve la vue immersive promise lors de la Google I/O, mais aussi des informations supplémentaires sur les itinéraires à vélo ainsi que le partage de position pour se déplacer plus sereinement.

L’application GPS de Google se met à jour et ajoute de nouvelles fonctionnalités pour se déplacer et voyager. On trouve notamment la vue immersive promise durant la Google I/O en mai dernier qui arrive sur Google Maps. Les vues aériennes et le partage de position sont déjà disponibles pour tout le monde dans l’application Maps, sur iOS et Android. Quant aux informations sur les itinéraires cyclables, elles arriveront dans les prochaines semaines dans des centaines de villes.

Des vues en 3D de sites touristiques pour préparer son voyage

Google Maps déploie les vues immersives pour près de 100 sites touristiques populaires dans le monde entier dans plusieurs villes : Barcelone, Londres, New York, San Francisco et Tokyo. En associant les images de Street View et l’intelligence artificielle, Google souhaite proposer des vues aériennes en 3D dans l’application directement, pour préparer son voyage et voir à quoi ressemble tel ou tel bâtiment, bien que cela puisse gâcher la « surprise ».

On peut observer les lieux couverts à plusieurs moments de la journée, pour connaître les horaires auxquels il y a le plus de monde ou encore voir quelle est la meilleure lumière pour les photos. À l’avenir, on serait capable de visiter l’intérieur d’un restaurant ou d’un commerce.

Google Maps donne plus d’informations sur les trajets à vélo

Google déclare qu’« au cours des derniers mois, le nombre de cyclistes a augmenté de plus de 40 % dans le monde », il est donc nécessaire pour le développeur de Maps d’améliorer ses services pour les cyclistes. L’application va permettre de « comparer facilement les itinéraires cyclables et consulter des détails encore plus précis » pour rouler à vélo en ville plus tranquillement.

Parmi les données affichées, on peut citer le dénivelé tout au long du parcours, le trafic automobile, la présence d’escaliers ou de pentes. L’itinéraire affichera aussi le type de route sur lequel on pédalera, pour savoir si c’est une route, une piste cyclable, une rue, etc.

Des déplacements plus sécurisés en partageant sa position avec ses proches

Google Maps ajoute en outre des notifications de partage d’emplacement qui permettent de savoir si un proche est bien rentré chez lui après une soirée par exemple, ou pour se retrouver à un endroit. Si le partage de position était déjà présent dans l’application, c’est un système de notification qui vient le compléter.

Source : Google

Bien au courant des polémiques autour de la confidentialité des données qu’on lui donne, Google insiste sur ce point. Le géant du web écrit que « les notifications ne peuvent être paramétrées que pour une personne qui a déjà choisi de partager sa position avec vous », ce qui évite d’activer la fonction sur le smartphone d’une personne par un proche malintentionné. Aussi, « la personne qui a partagé avec vous recevra plusieurs rappels pour l’en informer, notamment une notification instantanée dans l’application Maps et un e-mail, ainsi que des e-mails mensuels récurrents ». On peut évidemment désactiver le partage de position à tout moment, ou le bloquer complètement.

