YouTube : un changement minime pour voir moins de rouge

En octobre dernier, YouTube avait revu en profondeur l'interface utilisateur de sa version web et de son application mobile. Dernier changement au programme : la fin de la couleur rouge de la barre de défilement, pour un blanc plus classique.

Fin octobre 2022, l’application YouTube avait droit à une refonte graphique profonde sur tous les supports. Depuis cette mise à jour importante, YouTube continue de peaufiner son interface par petites touches. Dernière en date : la barre de défilement sur l’application mobile, qui perd sa couleur rouge.

La barre de défilement de YouTube devient blanche sur Android

Il y a quelques jours, 9to5Google a repéré un très léger changement dans l’application Android de YouTube, lorsqu’elle est réglée en mode sombre. Auparavant, la barre de défilement sous les vidéos, qu’on voit surtout lorsqu’on tient son smartphone à la verticale, était rouge. Désormais, elle apparaît dans une couleur blanche grisâtre. Cela signe aussi la disparition de la barre de chargement de la vidéo. C’est celle qui nous angoisse quand on a une connexion ADSL capricieuse.

Ce changement est tellement minime qu’il ne se manifeste pas dans le visionnage des vidéos depuis l’écran d’accueil ni lorsqu’on touche la barre de défilement. Si on le fait, par exemple pour avancer rapidement dans la vidéo, la barre redevient rouge. En outre, la barre blanche n’est pas disponible dans le mode clair, on ne sait pas si c’est fait exprès pour plus de lisibilité ou s’il s’agit d’un test A/B de YouTube.

Si fin décembre cette nouveauté n’était disponible que sur un certain nombre d’appareils Android, il semble qu’elle soit quasi entièrement déployée, sur cet OS seulement (et en mode Incognito dorénavant). Si YouTube perd de ses couleurs, son rouge iconique n’est pas prêt de disparaître. Ce changement dans son interface utilisateur n’a été effectué que pour améliorer légèrement l’expérience de visionnage.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.