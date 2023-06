Dans le cadre d'une mise à jour importante pour Google Weather, le géant de Moutain View prépare une fonctionnalité misant sur le crowdsourcing pour affiner son évaluation des conditions météo à un niveau local.

Le Waze de la météo. D’une manière beaucoup plus basique, c’est un peu l’idée de Google pour son service Weather, qui devrait bientôt profiter d’une mise à jour importante (réservée aux appareils Pixel) lui permettant d’adopter le nouveau design Material You, mais aussi la fonction « Nowcast » pour des prédictions météo plus précises (pluie, grêle et neige, principalement) avec actualisation à chaque heure. En parallèle, on apprend que la firme travaille aussi à améliorer ses prévisions météo locales grâce à un système de crowdsourcing simplifié.

Comme le souligne 9to5Google, l’application météo d’Android pourra en effet, le cas échéant, demander à ses utilisateurs s’il pleut actuellement chez eux. Du côté de l’utilisateur, l’interaction sera minimale, et donc rapide, Google n’affichant que deux réponses possibles : « Oui » ou « Non ». Si vous n’avez pas de pluie, l’application vous fera même une boutade « Merci, je suis heureux que vous soyez au sec pour l’instant ». Une méthode basique, mais efficace sur le papier pour « fournir des informations sur le temps qu’il fait à l’endroit où vous vous trouvez », promet l’entreprise.

Google Météo, quoi de neuf sur les Pixel ?

Selon Google, l’aide des utilisateurs lui permettra de « contrôler la qualité des résultats météorologiques et mettre à jour les données » plus facilement. On notera par ailleurs que cette technique est déjà utilisée par le groupe, mais cette fois dans un contexte beaucoup plus grave : les tremblements de terre. Après une secousse, la firme peut dans certains cas solliciter les utilisateurs ayant lancé aussitôt une recherche à ce sujet pour en savoir plus.

Google Météo dans son ancienne version (à gauche) et dans sa nouvelle actuelle (à droite) // Source : 9to5Google

Comme évoqué plus haut, l’application Météo des appareils Pixel (smartphones et tablettes) va pour le reste se moderniser au travers d’une nouvelle interface dévoilée pour la première fois en décembre. Pas de bouleversement majeur, mais un changement de style et quelques ajustements dans la disposition des différentes informations.

