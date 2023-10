Google Photos : cette nouveauté séduira les photographes, mais pas votre forfait Google One

Google a modifié l'intégration des fichiers RAW dans Google Photos, qui seront désormais automatiquement sauvegardés, sans possibilité de ne les garder que sur smartphone.

C’est une nouveauté qui devrait particulièrement plaire aux photographes et aux utilisateurs qui souhaitent retoucher leur photo pour en modifier l’aspect esthétique. Comme le rapporte le site 9to5Google, Google a modifié la manière dont Google Photos gère les fichiers RAW. Désormais, l’application de sauvegarde et de retouches de photos de Google va automatiquement sauvegarder non seulement les photos au format JPG, mais également les fichiers RAW.

Le site spécialisé en pu en fait l’expérience sur un Google Pixel 8 avec l’application Google Photos qui indique désormais que « les nouvelles photos RAW apparaîtront dans la vue photo et seront désormais sauvegardées ». Les photos au format RAW apparaissent donc dorénavant dans la galerie, aux côtés de la version JPG, mais restent nettement identifiables du fait de l’intégration d’un filigrane « RAW » en surimpression de la miniature.

Pour rappel, les fichiers RAW ne sont pas images en tant que telles, mais des fichiers bien plus lourds qui permettent de récupérer l’ensemble des données d’une photo. Ces fichiers sont bien plus volumineux et bien plus détaillés qu’un fichier JPG encodé en 8 bits. Dès lors, ils permettent une marge de manœuvre bien plus large à la retouche, au développement ou au post-traitement, notamment pour modifier la luminosité d’une image, en modifier les couleurs ou en réduire le contraste. Ces fichiers peuvent être retouchés dans des logiciels dédiés comme Adobe Lightroom, Capture One ou… Google Photos.



Des fichiers bien plus lourds à sauvegarder

Le revers de la médaille, c’est que les fichiers RAW sont bien plus lourds que les images enregistrées au format JPG. Un souci qui peut particulièrement se poser dans le cadre de Google Photos, puisque les images sont enregistrées dans le cloud et peuvent donc remplir assez rapidement l’espace de stockage disponible sur Google One. Malheureusement, malgré l’arrivée de cette sauvegarde automatique des fichiers RAW dans Google Photos, l’application ne permet pas de désactiver cette mise en ligne automatique.

Auparavant, les fichiers RAW pouvaient déjà apparaître dans Google Photos, mais étaient rangés dans un dossier dédié qu’il était possible de ne pas synchroniser. Désormais, impossible donc de sauvegarder uniquement les images JPG, mais pas les fichiers RAW.