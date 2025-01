Google simplifie le partage de fichiers sur Android avec les QR codes

Google déploie une mise à jour majeure de Quick Share, sa solution de partage de fichiers entre appareils, en intégrant la lecture de QR codes pour faciliter les transferts entre utilisateurs Android.

Google vient de rendre le partage de fichiers plus facile avec l’ajout de QR codes dans Quick Share. Cette nouvelle fonctionnalité, disponible via la dernière mise à jour des services Google Play (version 24.49.33), transforme l’expérience de partage en la rendant plus intuitive. Fini le temps où il fallait ajouter des contacts ou vérifier les appareils : un simple scan de QR code suffit désormais pour initier un transfert sécurisé.

Le fonctionnement de Quick Share, anciennement connu sous le nom de Nearby Share, repose sur les technologies Bluetooth et Wi-Fi Direct. La plateforme permet l’échange de divers types de fichiers (images, vidéos, documents, dossiers) entre appareils Android, ChromeOS et Windows à proximité, avec un chiffrement systématique des données pendant le transfert.

Quick Share devient beaucoup plus rapide à utiliser

Désormais, l’utilisateur n’a qu’à sélectionner le fichier à partager, génèrer un QR code qui s’affiche à l’écran avec une luminosité optimisée, et les destinataires n’ont plus qu’à le scanner pour recevoir le contenu. Un atout particulièrement pratique est la possibilité pour plusieurs appareils de scanner simultanément le même code, facilitant ainsi les partages en groupe.

Avec une telle fonctionnalité, Google améliore largement l’interopérabilité entre ses plateformes. En novembre dernier, l’entreprise avait déjà étendu la compatibilité de Quick Share aux appareils Windows équipés de processeurs ARM, notamment les nouveaux ordinateurs portables Snapdragon X Elite. Google vise même à rendre cette fonctionnalité disponible entre iOS et Android, mais le combat n’est pas encore gagné.

Pour l’instant, la fonction de scan de QR codes reste exclusive aux appareils Android et n’est pas disponible sur l’application Windows de Quick Share. Cette limitation pourrait évoluer dans les prochaines mises à jour, Google cherchant constamment à enrichir son écosystème de partage.