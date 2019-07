L’application de galerie photo de la firme de Mountain View adopte enfin une fonctionnalité demandée depuis longtemps : l’aperçu des vidéos. Il arrive avec la version 4.20 de l’application sur Android, mais pas encore sous iOS.

Google Photos est l’application de galerie photo la plus populaire sur Android grâce à son système de sauvegarde des clichés dans le cloud (et sa présence native sur tous les téléphones). La firme de Mountain View a réussi à en faire un concurrent plus que sérieux (et même supérieur sur certains points) à l’application photo d’iOS.

Sa reconnaissance des objets sur les photos, son assistant intégré, le mode sombre, etc. sont clairement des avantages non négligeables (oui, le mode sombre est un avantage à souligner). Aujourd’hui, nous allons parler de l’amélioration principale de sa dernière mise à jour (la version 4.20) : l’aperçu des vidéos dans la galerie.

Une amélioration attendue

Cet aperçu était déjà disponible sur la version web de Google Photos, mais pas sur ses pendants pour mobiles. Sur la version adaptée aux navigateurs internet pour ordinateurs, il suffit de survoler la vidéo avec son curseur pour pouvoir avoir un petit aperçu en boucle d’une vidéo.

Sur la version Android, elle se lance toute seule, pas besoin de faire quoi que ce soit. Ainsi vous pourrez enfin voir ce que cette vidéo à la miniature étrange prise en soirée comporte sans avoir à l’ouvrir aux yeux de tous.

L’aperçu joue la vidéo en boucle et sans le son.

Cette amélioration est disponible sur la version 4.20 de Google Photos sur Android, mais n’est pas encore là pour iPhone, cela ne saurait tarder cependant.