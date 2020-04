Google : l’application va enfin proposer des recherches plus précises

Dans sa version bêta, l'application Google sur Android se dote enfin des outils de recherche permettant d'affiner les résultats affichés par le moteur grâce à des filtres.

L’application Google est mise en avant sur tous les smartphones Android. La plateforme jouit ainsi d’un bon nombre de fonctionnalités présentes sur la version web du moteur de recherche. Hélas, l’une d’entre elles, assez importante, manquait à l’appel.

En effet, l’app Google ne profitait pas de l’option « Outils de recherche » permettant d’affiner la requête lancée par l’utilisateur. Or, comme nous l’apprend 9to5Google, cette nouveauté a fait son apparition dans la version bêta de la plateforme.

Pour rappel, les outils de recherche offrent la possibilité de filtrer les résultats affichés par date, mais aussi d’indiquer si vous ne voulez voir que les résultats où votre requête apparaît mot à mot.

Dans les captures d’écran partagées par le média spécialisé, on voit en effet que le carrousel situé en dessous de la barre de recherche a accueilli ces fameux « outils de recherche » aux côtés des classiques « Images », « Actualités », « Maps », « Shopping » ou encore « Vols ».

À quand sur la version finale de l’app Google ?

Dans les images, on voit cependant que la possibilité de filtrer les résultats par langue n’est pas encore disponible alors que cela est disponible sur la version web du moteur. On n’aperçoit pas non plus la fonction permettant d’entrer des dates précises, mais celle-ci n’est présente que sur desktop.

Pour classer les résultats par date, il faudra donc vous contenter de ce qui s’affiche dans le menu déroulant : « moins d’une heure », « moins de 24 heures », etc.

Cette nouveauté est présente dans la version 11.4 de la bêta de l’application Google sur Android, mais il faudra encore patienter avant de la voir se déployer pour l’ensemble des utilisateurs sur la version finale.