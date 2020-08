Sport, musique, actu : le flux de Google Assistant hérite de nouveaux raccourcis

Lancé en mars dernier sur Android, mais aussi sur iOS, le nouveau flux de Google Assistant s'enrichit de fonctionnalités supplémentaires au fil des mois. Cette semaine, c'est au tour de nouveaux raccourcis sportifs, musicaux ou encore liés aux actualités de faire leur apparition sur le menu déroulant.

Le flux de Google Assistant veut se faire plus utile encore. Pour compléter l’apparition, en juin dernier, d’une nouvelle carte dédiée aux suggestions de Podcasts, Google déploie à présent toute une succession de nouvelles recommandations et raccourcis sur son menu déroulant. Sur une seule et unique carte disposée en début de flux, il est ainsi possible de retrouver des suggestions en lien avec l’actualité (Google News fera apparaître les articles les plus susceptibles de vous intéresser), mais aussi une playlist (permettant de jouer de la musique à l’infini via YouTube Music), ainsi que des Podcasts.

Une carte affichée de manière dynamique

Comme le souligne 9to5Google, cette nouvelle carte apparaît sur le flux de manière dynamique, le plus souvent le matin, lorsque l’utilisateur jette pour la première fois de la journée un coup d’oeil au flux de Google Assistant. Elle s’accompagne pour le reste de quelques raccourcis en plus, notamment vers YouTube Music et Google Podcasts, présentés sous la forme de petites icônes au bas de la carte.

Source : 9to5Google

Google mise également sur une autre carte, nouvelle elle aussi, qui affiche pour sa part dynamiquement les prochaines grandes rencontres sportives à suivre. Si vous ratez l’une de ces rencontres, pas de souci, les scores seront affichés sur cette même carte une fois le match terminé. En haut de la carte, sont enfin présentés, le cas échéant, le nom de la compétition, ainsi que le stade de cette dernière (demi-finale, finale…).

Pour plus de clarté, les écussons des clubs (dans le cadre d’un match de football ou de rugby, par exemple) sont aussi visibles, au même titre que l’heure du coup d’envoi. Google intègre enfin, toujours à ce même endroit, des suggestions de recherches liées à ces rencontres. Cliquer dessus vous renverra d’un coup d’un seul vers la recherche en question et ses résultats.

Enfin, le flux de Google Assistant se pare d’une nouvelle carte « Do it again ». « Basées sur vos habitudes d’utilisation », explique Google, elle vous permettra de relancer une requête ayant déjà été formulée auprès de l’assistant (comme demander quelle sera la météo pour le lendemain, ou éteindre les lumières dans une pièce équipée d’ampoules connectées), et ce d’un seul tap, sans avoir à la redire ou la réécrire.