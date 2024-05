On commence à comprendre ce qu’OpenAI prévoit : un assistant qui pourrait éclipser Google Assistant

OpenAI semble prêt à lancer un assistant multimodal qui pourrait directement concurrencer Google Assistant.

Humane AI Pin et Rabbit R1 ont été moqués, mais ils nous ont montré une chose : l’IA, cela peut juste être une application sur votre smartphone.

En marge de la Google I/O, OpenAI fait son show

En marge de la Google I/O, OpenAI devrait lever le voile sur son projet ambitieux : ce n’est pas un moteur de recherche, mais un assistant multimodal capable de reconnaître des objets et de comprendre le langage parlé.

Pour aller plus loin

Google face à la menace d’OpenAI : un duel risqué

Ce modèle d’IA pourrait interpréter avec une rapidité et une précision supérieures les images et les sons par rapport à ses prédécesseurs. Il viserait une intégration plus humaine, capable de saisir les subtilités de la voix humaine comme l’intonation ou le sarcasme, un atout pour des secteurs comme le service client.

Cette technologie a également le potentiel d’assister les étudiants, en mathématiques par exemple, et d’offrir des traductions de signes dans des contextes réels.

ChatGPT Télécharger gratuitement

OpenAI vs Google

OpenAI semble déterminé à concurrencer directement Google. Cet assistant multimodal pourrait passer des appels téléphoniques.

De son côté, Google pourrait présenter son nouveau projet Pixie, à la Google I/O, une version améliorée de Google Assistant avec des capacités multimodales similaires.

Pour aller plus loin

Google Pixie AI : quel est ce mystérieux nouvel assistant en préparation