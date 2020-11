Une publicité repérée par un internaute laisse entendre que l'application Google Téléphone devrait être renommée Google Appel (« Call » en anglais) et verrait son logo changer pour ressembler à ceux de la suite logicielle Workspace.

G Suite a récemment été remplacé par Google Worskpace. Ce changement a été l’occasion pour le géant du web de retravailler l’identité visuelle de sa galaxie d’applications dédiées aux professionnels. Cette opération relooking ne s’arrêterait pas là du côté de Mountain View puisque, sur mobile, l’application Téléphone devrait avoir droit au même traitement.

Téléphone Gratuit APK

Un utilisateur Reddit repris par 9to5Google a en effet pu voir une publicité sur YouTube vantant les mérites de ladite application. Cependant, l’annonce en question affichait un nom différent et un logo revu (en haut à gauche de la capture d’écran ci-dessous).

Ainsi, au lieu de « Google Phone » en anglais, la publicité affiche le nom « Google Call » — dont la traduction la plus fidèle en français serait « Google Appel ». À cela s’ajoute l’apparition d’un logo retravaillé. On voit toujours le combiné du téléphone, mais celui-ci se pare de nouvelles couleurs — les quatre coloris de Google — et s’inscrit ainsi dans les mêmes codes esthétiques que les nouvelles icônes de Gmail, Docs ou Agenda.

Google Appel après Google Workspace

À cet égard, il est bon de rappeler que les applications Téléphone, Messages et Duo de Google sont placées sous le contrôle de la même équipe en charge de la suite Workspace. Il n’y aurait donc rien de très surprenant à ce que toutes ces plateformes adoptent une identité visuelle commune.

Pour le moment, ce changement sur Google Téléphone pour Google Appel n’est pas encore visible sur le Play Store. Restons à l’affût.