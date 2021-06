Avec le mois de juin, de nouveaux titres peuvent être ajoutés gratuitement par les abonnés Google Stadia Pro à leur bibliothèque. Les amateurs de courses de moto, de jeux d’aventure et de réflexion ou encore de RPG vont être ravis.

Quatre nouveaux jeux viennent enrichir la bibliothèque de titres offerts aux abonnés Google Stadia Pro en ce mois de juin. Il est désormais possible, moyennant 10 euros par mois, de profiter de pas moins de 25 jeux à ajouter à son catalogue personnel gratuitement.

Et ce mois-ci, il y en a une fois de plus pour tous les goûts. Amateurs de sport, de réflexion, d’aventure ou de jeux de plateforme faussement faciles, vous allez être servis.

Les jeux offerts en juin 2021

The Legend of Heroes ;

MotoGP 20 ;

Blue Fire ;

Chronos : Before the Ashes.

Sorti sur Nintendo Switch, Blue Fire est un jeu original sur le fond et la forme. Visuellement, il narre les aventures d’une étrange créature que l’on croirait sortie de Hollow Knight ou The Wind Maker. Ce jeu de plateforme 3D façon Celeste apporte aussi sa dose de combats peu évidents, mais dynamiques.

On ne présente plus MotoGP 20, le simulateur de courses de moto développé par Milestone. Au choix, un mode carrière ou manager, des accélérations sur les circuits les plus prestigieux avec les meilleurs pilotes au guidon.

Si vous êtes plutôt fans d’aventure et de puzzles, tournez-vous vers Chronos : Before the Ashes. Vous y incarnez un jeune homme qui doit sauver sa maison d’une étrange malédiction. Et pour cela, affrontez des monstres et résolvez des énigmes. Mais avec une subtilité : à chaque fois que vous mourrez, votre personnage revient à la vie… avec un an de plus.

Autre jeu d’aventure façon RPG, The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel III. Voici la suite des aventures de Rean Schwarzer, sergent instructeur revenu de la guerre d’Erebonia et qui doit former de nouveaux héros.