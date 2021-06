Google continue de mettre des billes dans le jeu vidéo

Google a annoncé la tenue de son événement Google for Games Developer Summit les 12 et 13 juillet prochains. L’occasion de découvrir les prochaines innovations sur les jeux Android, Google Stadia, mais aussi comment les améliorations de Google Cloud vont impacter toute l’expérience.

Le jeu vidéo, Google y croit dur comme fer. Que ce soit par l’intermédiaire du Play Store ou en n’abdiquant pas avec son service Google Stadia, la firme de Mountain View veut garder un pied dans la partie.

Ce lundi, l’entreprise américaine a dévoilé les dates de son prochain Google for Games Developer Summit qui veut rassembler tous les acteurs du secteur. L’événement se tiendra les 12 et 13 juillet prochains.

Plus d’un an et demi après le lancement de Stadia et face à la montée en puissance promise par son concurrent direct, le Xbox Cloud Gaming, Google doit livrer sa feuille de route pour les prochains mois. Le géant a promis pas moins de 100 jeux d’ici la fin de l’année et des améliorations de son service de cloud gaming. En somme, de quoi attirer encore plus de joueurs souvent refroidis par le démarrage en demi-teinte, mais aussi des studios et éditeurs pour qu’ils y proposent encore plus de titres.

Le Play Store et Android à l’honneur aussi

Mais Google n’entend pas limiter sa conférence pour les développeurs de jeux au seul Google Stadia. Android et le Play Store seront également à l’honneur pour montrer qu’il est possible de jouer à travers tous les écosystèmes maison et sans se retrouver coincé. « Au cours de la dernière année, nous avons vu des développeurs faire face à de nombreux défis, mais ils continuent de créer des expériences de jeu amusantes pour un afflux de joueurs », explique Greg Hartrell, Directeur produit Android et Google pour les jeux vidéo qui veut « aider les développeurs de jeux à faire passer leurs jeux au niveau supérieur ».

Le sommet en ligne promet de multiplier les annonces et mises à jour pour Android, Play, Cloud, Stadia et plus encore. Il y sera notamment question d’aider les développeurs à faire grossir l’écosystème de jeux Android en portant encore plus de titres sur un maximum d’écran. Ou bien de profiter de Google Cloud et ses technologies pour maximiser la créativité des développeurs et améliorer ainsi l’expérience des joueurs.

Les deux jours du sommet devraient être l’occasion de découvrir de nouvelles façons de jouer sur Android, mais aussi peut-être de voir apparaître un Play Store mettant davantage le jeu mobile en valeur.

À noter que le Google for Game Developer Summit est un rendez-vous gratuit. Il suffit de s’inscrire sur le site et d’assister aux sessions qui vous intéressent. Le planning des 12 et 13 juillet 2021 est déjà connu.