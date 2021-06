Google TV, chat vocal, manettes et recherches… Google Stadia prépare sa révolution

La dernière mise à jour de l'application pour Android comprend une refonte des recherches sur le store, la possibilité de discuter avec des amis, la très attendue application Google TV, et plus encore...

La dernière mise à jour de Stadia pour Android montre que Google travaille sur des filtres afin de rendre plus intuitives les recherches sur son store, la possibilité de discuter avec des amis, et la tant attendue application Google TV.

Pour aller plus loin

Test de Google Stadia : une bêta très prometteuse

Filtres dans la boutique Google Stadia

Actuellement, la boutique d’applications Google Stadia pour Android manque encore de plusieurs modes de recherches. Avec la version 3.18, Google se prépare à ajouter un système de filtrage simple. Pour le moment, l’outil permet de filtrer les jeux uniquement sur la base du texte tapé… Ainsi, Google promet la mise en place d’un mode de recherche avancé, actuellement en développement.

Chat vocal

La mise à jour comprend également l’introduction d’un chat vocal dans Stadia pour Android, ce qui manquait cruellement à la console de jeux dans le cloud de Google. La Stadia pourrait bientôt utiliser un service de premier plan pour gérer le chat vocal, ce qui devrait assurer la continuité de celui-ci si vous changez d’application. Une notification indiquera si votre microphone est activé ou non et à qui vous parlez. Il vous suffira de cliquer sur celle-ci pour revenir à Stadia. À noter qu’un nouveau texte s’affichera lorsque Stadia demandera la permission d’utiliser votre microphone. Un texte qui sera accompagné d’explications si vous avez auparavant refusé cette option.

Mode pont

Le mode Bridge permet d’utiliser votre smartphone pour connecter une manette autre que celle de Stadia au Chromecast Ultra via Wi-Fi, afin que vous puissiez utiliser votre console avec n’importe quelle manette.

Stadia se prépare à accueillir Google TV

C’était sans doute la chose la plus incongrue d’un point de vue fonctionnel quand on parlait de Google Stadia. Le service de cloud gaming n’était pas disponible sur tous les services maison pourtant disposés à l’accueillir. Parmi eux, les services Android TV et Google TV.

Bonne nouvelle, la version 3.18 de Stadia montre les étapes de préparation en vue de la prise en charge d’Android TV et de Google TV, à commencer par la boutique qui prend désormais en charge les transactions basées sur le code PIN Android TV. La mise à jour comprend également un code visiblement lié à des ajustements audio possibles tels que la balance, l’amélioration des basses et la prise en charge des formats Dolby.

Enfin, plus intéressant encore, il semblerait que Stadia proposera un ensemble de paramètres de son surround sur le Chromecast avec Google TV qui pourrait ne pas être disponible sur d’autres appareils Android TV. Ça, c’est ce qu’on appelle de la mise à jour !