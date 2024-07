10 ans après, Google abandonne pour de bon cette vieille version d’Android

Les services Google Play ne sont désormais plus compatibles avec Android 5.0 et 5.1 Lollipop. Pour le bon fonctionnement et la sécurité de l'écosystème Google, il faut désormais au moins être sur Android 6.0 Marshmallow.

En 2014, Google présentait Android Lollipop, la cinquième version majeure de son OS mobile — qui inclut officiellement Android 5.0 et 5.1. Cette mouture nous fait remonter à l’époque du Nexus 6 et des premiers pas de Material Design. Une époque révolue dont la firme de Mountain View referme définitivement les portes aujourd’hui, 10 ans plus tard.

En effet, comme le remarque 9to5Google, les services Google Play ne sont désormais plus compatibles avec Android 5.0 et 5.1 Lollipop (niveaux d’API 21 et 22). Voici en effet ce qu’indique une page de support officielle.

Important : Les services Google Play ne sont pris en charge que sur les appareils sous Android 6.0 (niveau d’API 23) ou version ultérieure.

Rien de bien surprenant. En juillet dernier, c’était le prédécesseur, Android 4.4 KitKat qui faisait les frais de cette même décision. En revanche, il s’agit toujours d’une bonne occasion de rappeler ce que sont les services Google Play.

C’est quoi les services Google Play ?

« Les services Google Play connectent des applications à d’autres services Google, tels que Google Sign-In et Google Maps. Ils sont distincts de l’application Google Play Store et inclus dans Android », lit-on dans la fameuse page de support. Pour le dire autrement, il s’agit d’une application système permettant le bon fonctionnement de l’écosystème Google.

Pour les grosses évolutions de ses applications, la firme de Mountain View passe par une mise à jour des services Google Play. Elle peut ainsi toucher un large nombre d’appareils Android, qu’ils tournent sur des versions anciennes ou récentes. C’est aussi un élément indispensable pour certaines applications tierces qui s’appuient sur des API de Google. L’un des exemples les plus connus étant Uber qui s’appuient sur les cartes de Google Maps.

Enfin, les services Google Play propulsent aussi le système de sécurité Play Protect qui vérifie que les applications sur votre téléphone ne représentent pas une menace.

Moins de 1 % du parc

Ainsi, la fin des services Google Play sur Android Lollipop signifie que cette version ne peut plus correctement faire tourner bon nombre d’applications et qu’elle devient particulièrement exposée aux applications malveillantes.

Rappelons que, selon les derniers chiffres officiels, Android 5.0 et 5.1 Lollipop représentent 0,9 % du parc Android mondial. Le calcul de Google est donc simple : abandonner de très vieilles versions de l’OS pour se concentrer plus efficacement sur celles qui sont plus largement utilisées et capables de faire tourner des fonctions importantes de ses applications.