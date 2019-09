Le Google Play Pass arrive finalement aux États-Unis. Concurrent d’Apple Arcade, ce service offre un accès illimité à 350 applications et jeux payants moyennant un abonnement de 5 dollars par mois. D’autres pays seront annoncés « prochainement ».

Apple Arcade vient d’être lancé avec iOS 13 et Google semble avoir décidé qu’il fallait y apporter une réponse rapidement. Plus question donc d’attendre le lancement des Pixel 4 (le 15 octobre prochain) pour lancer son propre service d’abonnement, le Google Play Pass. Pour rappel, le Google Play Pass avait été annoncé en août et promet l’accès à 350 applications et jeux du Play Store en accès illimité pour 4,99 dollars par mois.

Dans un billet de blog, Google vient donc de confirmer le lancement du Google Play Pass dans la semaine aux États-Unis. Si ce programme est pour le moment limité géographiquement parlant, des pays supplémentaires devraient être ajoutés à la liste « prochainement ». On espère que la France en fera partie et que le lancement du 15 octobre pourrait être une bonne date pour l’internationalisation de ce service.

Pour les plus sceptiques, il sera possible de tester le Google Play Pass durant 10 jours avant de se décider, puis les 12 premiers mois d’abonnement ne seront facturés que 1,99 dollar par mois.

Beaucoup de jeux et d’apps

Les jeux compatibles avec l’offre seront signalés du logo du Play Pass sur le Google Play Store et pourront être partagés entre membres d’une même famille. Non seulement le téléchargement sera gratuit, mais les achats in-app disparaîtront également.

Pour l’heure, la liste complète de jeux et d’apps inclus dans ce service n’est pas connue. Certains noms en revanche ont déjà été évoqués comme Reigns: GoT, Limbo, Mini Metro, Thimbleweed Park, Monument Valley 2, Stardew Valley, Bridge Constructor Portal, AccuWeather, Pic Stitch et Photo Studio Pro.

Contrairement à Apple, Google ne semble pas souhaiter investir directement dans la production de jeux ou l’achat d’exclusivités pour son service.