L’app de la semaine : j’ai trouvé un jeu de casse-tête qui parvient à me détendre

Orixo est un jeu de réflexion avec une grille, des chiffres et des cases à remplir. Le genre de casse-tête idéal pour un adepte du Sudoku ou de 2048, mais avec un petit truc en plus pour vous permettre de vous détendre et d'éviter d'envoyer votre smartphone contre un mur.

J’ai un gros problème avec les jeux de grille. Un souci qui s’amplifie surtout lorsque ces grilles comportent des numéros. C’était déjà le cas avec 2048, puis avec le Sudoku. Mais la semaine dernière, quand je me suis porté volontaire pour mettre à jour notre guide des meilleurs jeux de réflexion, je savais que j’étais perdu.

Sur les suggestions de mes collègues, j’ai pu intégrer quelques jeux de type escape room et des énigmes à résoudre. Puis, pour faire bonne figure, j’ai cherché un dernier jeu à ajouter. Un petit tour dans la catégorie dédiée sur le Google Play Store a attiré mon oeil vers Orixo. Et c’était perdu d’avance.

Il faut dire qu’Orixo a tout pour me plaire. C’est un jeu de réflexion, logique, puisque c’était le thème, mais pas n’importe quel type. Un jeu de réflexion avec une grille, et des chiffres. Mieux encore, le jeu propose une atmosphère éthérée particulièrement agréable avec une musique planante. De quoi vous soutenir et tenter de vous détendre alors que vous tentez pourtant de résoudre pour la 18e fois cette maudite grille sans y parvenir.

En fait, le principe d’Orixo est assez simple sur le papier. Pour chaque niveau, vous avez une grille composée d’un certain nombre de cases. Dans certaines de ces cases s’affiche un numéro. En glissant votre doigt de cette case vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, vous allez remplir les premières cases vides dans cette direction. Le but est ainsi qu’une case 1 remplisse 1 case et qu’une case 7 remplisse 7 cases. Pour terminer le niveau, il faut que toutes les cases de la grille soient remplies.

Une ambiance salvatrice… pour votre smartphone

Je l’ai dit, c’est simple sur le papier, et on comprend très vite le principe lorsqu’on a une grille composée d’une seule ligne avec uniquement des cases 1 de chaque côté. Mais lorsqu’on arrive un peu plus loin, avec une grille de 50 cases et des nombres qui paraissent aléatoires dans tous les recoins, ça devient bien plus compliqué. Il vous faudra prendre en compte non seulement le nombre de cases libres près de chacune des cases numérotées, mais aussi la direction et, surtout, l’ordre de remplissage. Et c’est là que ça peut très vite se corser. C’est là aussi que la musique relaxante fait son petit effet pour vous éviter d’avoir à lancer votre smartphone de rage contre le mur.

Dans l’ensemble, le jeu est assez permissif et certains puzzles peuvent être complétés de bien des manières, à condition que vous ayez effectivement rempli l’intégralité de la grille à la fin, mais la courbe de difficulté va croître très vite. Heureusement, Orixo vous propose de temps à autre des grilles bien plus simples histoire de vous donner satisfaction avant de reprendre sur une grille plus ardue.

Pour l’heure, le jeu comporte plus de 320 niveaux différents. Il est par ailleurs complètement gratuit, même s’il comporte quelques publicités entre différents niveaux. On peut cependant payer 1,99 euro pour se passer de la publicité ou 1,19 euro pour avoir accès à des indices.