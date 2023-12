Comment préparer sa liste de cadeaux pour Noël ?

Pas toujours évident de trouver des idées de cadeaux pour vos amis et vos proches… Les applications de listes de cadeaux sont gratuites et évitent le manque d’inspiration et les doublons !

Noël approche à grands pas et la sempiternelle question « qu’est-ce que tu veux pour Noël ? » se fait déjà entendre dans la bouche de vos proches… Et si vous optiez pour une application de liste de cadeaux ? On vous explique tout…

En quoi consiste une application de liste de cadeaux ?

Une application de liste de cadeaux propose une solution moderne et pratique pour organiser et partager des idées de cadeaux lors d’occasions spéciales : Noël, anniversaire, naissance, fête, départ à la retraite… Gros avantage de ces listes de cadeaux : elles vous permettent d’indiquer à tous vos amis les cadeaux qui vous feraient vraiment plaisir. Chacun ayant la possibilité d’indiquer les cadeaux qu’il compte vous offrir, vous êtes sûr de ne pas avoir de cadeaux en doublon.

Le fonctionnement de ces applications est généralement très simple. Vous créez une liste pour votre anniversaire ou Noël qui approche, vous indiquez le type de cadeau qui vous ferait plaisir en donnant le plus de détails possible, voire carrément un lien vers un site d’e-commerce pour donner aussi une idée du budget. Partagez ensuite votre liste avec tous vos amis et votre famille. Cela leur évite de perdre du temps à chercher l’inspiration et à errer dans les boutiques.

Lorsqu’une personne décide quel présent il souhaite vous offrir, il l’indique dans la liste (en mode anonyme pour garder la surprise), évitant ainsi aux autres personnes de l’acheter en double. Bien entendu, il n’est pas obligatoire d’utiliser les liens fournis vers la boutique en ligne. Vous pouvez réserver le cadeau dans la liste, l’acheter ailleurs et valider votre achat ensuite sur la liste. Une fois l’événement passé, l’administrateur de la liste peut la supprimer ou supprimer uniquement les éléments de la liste que vous avez reçus.

Notre TOP 3 des applications de listes de cadeaux

Mes Envies

Mes Envies est l’une des applications de listes de cadeaux les plus populaires. Non seulement elle est disponible gratuitement en téléchargement pour Android et iOS, mais c’est également un service en ligne et une extension pour navigateur web. Que vous soyez sur votre ordinateur ou votre tablette, vos listes de cadeaux seront accessibles et synchronisées.

Petit plus de Mes Envies : lorsque vous ajoutez un objet dans votre liste à partir d’une adresse sur un site d’e-commerce, tous les champs sont automatiquement renseignés. Cela évite d’avoir à insérer manuellement le nom du produit, sa description, son prix et une image.

On regrettera toutefois que l’application mobile ne permette pas de gérer les listes, mais seulement d’ajouter des cadeaux via le partage du navigateur internet.

Mes Envies - Liste de cadeaux Télécharger gratuitement

ListoKado

À télécharger gratuitement sur les appareils Android et iOS, ListoKado mérite sa place dans notre top 3, car il permet de mettre en commun toutes les listes de cadeaux de vos amis ou de votre famille. Vous créez ainsi un événement, comme « Noël en famille », vous invitez les participants, vous créez ensuite votre propre liste de cadeaux et chaque membre de votre famille en fait autant. Nul besoin de conserver des liens pour accéder à la liste d’envies de chaque personne, tout est centralisé et très facilement accessible.

On apprécie aussi l’interface très sobre et la possibilité d’indiquer des priorités sous forme de cœurs pour indiquer les cadeaux qui vous feraient le plus plaisir.

Et si vous êtes en manque d’inspiration, rendez-vous dans le menu Idées en page d’accueil de l’application, qui vous recommande quelques produits populaires et « made in France ».

ListoKado Télécharger gratuitement

Family Gift

En plus d’intégrer toutes les fonctionnalités essentielles à une application de gestion de listes de cadeaux, Family Gift permet d’indiquer non seulement que vous offrez un cadeau de la liste, mais à quelle hauteur de budget. Lorsque vous validez la réservation d’un présent, vous avez la possibilité de préciser que vous ne participez pas, que vous financez ce cadeau seul, ou bien que vous participez, mais pas tout seul, en indiquant le montant de votre participation. Plus de scrupules à ajouter des cadeaux trop chers dans votre liste !

Avec Family Gift, vous pouvez voir les listes de votre famille — et vice-versa –, mais aussi rajouter des cadeaux dont vous êtes sûr qu’ils feront plaisir. Si Mamy Hélène n’a pas osé rajouter la nappe dont elle rêve depuis quelque temps, parce qu’elle coûte trop cher, rajoutez-la à son insu dans sa liste pour en informer les autres membres de la famille. Bien sûr, elle n’en sera pas informée et la surprise sera totale.

On apprécie le système de notification si la personne change d’avis et retire un cadeau de sa wishlist, ou bien si elle rajoute un cadeau au dernier moment.

Family Gift : Liste de cadeaux Télécharger gratuitement